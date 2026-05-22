جوائز دوري روشن 2026: فيليكس يخطف "الأفضل" من رونالدو .. لقب جديد للجوير والعليوة أثبت رؤية بن هاربورج!

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب دوري روشن، للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، بعدما اختتم الموسم بانتصار عريض على ضمك برباعية مقابل هدف، ليحصد اللقب بوصوله إلى النقطة 86.

ورغم أنه لم يحقق أي خسارة على مدار الـ34 مباراة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا ليحقق الهلال اللقب، بسبب تحقيق تسع تعادلات، ليكتفي بوصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 84 نقطة.

وحجز النصر والهلال والأهلي، مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، باحتلال المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك فوز الأهلي باللقب الآسيوي، فيما تأهل القادسية والاتحاد، صاحبي المركزين الرابع والخامس إلى ملحق النخبة.

في المقابل، تأهل التعاون إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، فيما جاء الاتفاق سابعًا، ليصبح مرشحًا للمشاركة في دوري أبطال الخليج.

وندخل الموسم الجديد، بدون ضمك والأخدود والنجمة، الذين هبطوا رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى، فيما يشارك في دوري روشن، الصاعدان حديثًا، أبها والفيصلي، والمتأهل من لقاء الدرعية والعلا.