"وهم انتعاش خزينة العميد" .. مسؤول جنوى يفضح سوء تعامل الاتحاد مع صفقة ماريو ميتاي

أعلن الاتحاد بشكل رسمي قبل يومين، موافقته على انتقال الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى.

الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل (2026-27)، مع أحقية الشراء النهائي.

وكان ميتاي قد قضى موسمين مع النمور، بداية من صيف 2024، حيث كان الصفقة على سبيل الإعارة من لوكوموتيف موسكو لمدة ستة أشهر في البداية، قبل شرائه نهائيًا في يناير 2025.



