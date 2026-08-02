"خطوة استثمارية ناجحة" .. هذا هو العنوان الذي منحه بعض الاتحاديين لصفقة انتقال اللاعب الألباني ماريو ميتاي إلى نادي جنوى الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، معددين المكاسب المالية من وراء تلك الصفقة، لكن الواقع في إيطاليا مختلف تمامًا.
"وهم انتعاش خزينة العميد" .. مسؤول جنوى يفضح سوء تعامل الاتحاد مع صفقة ماريو ميتاي
جنوى يظفر بخدمات ميتاي
أعلن الاتحاد بشكل رسمي قبل يومين، موافقته على انتقال الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي إلى الدوري الإيطالي من بوابة جنوى.
الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل (2026-27)، مع أحقية الشراء النهائي.
وكان ميتاي قد قضى موسمين مع النمور، بداية من صيف 2024، حيث كان الصفقة على سبيل الإعارة من لوكوموتيف موسكو لمدة ستة أشهر في البداية، قبل شرائه نهائيًا في يناير 2025.
مزاعم المكاسب المالية السعودية
بالانتقال للجانب المالي في صفقة انتقال ميتاي من الاتحاد إلى جنوى، فبعض إعلام العميد يزعم أن ناديه قد حقق مكاسب مالية من وراء تلك الخطوة، في وقت يعاني به النادي من أزمة مالية.
أحد من يزعمون ذلك هو الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري الذي أكد أن خزينة النادي الجداوي انتعشت بثمانية ملايين يورو من جنوى نظير خدمات ميتاي.
البكيري عقد مقارنة بما دفعه الاتحاد في الظهير الألباني وما جناه من ورائه، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نجحت إدارة الاتحاد في خطوة استثمارية تحسب لها لأول مرة من خلال إعارة محترفها الألباني ميتاي إلى نادي جنوى الإيطالي لمدة سنة مع أحقية الشراء، مقابل (ثلاثة) أضعاف قيمة شراء عقده من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، موسم 2024-2025، الذي جاء فيه معارًا ثم انتقال كامل".
وأضاف: "كشفت مصادرنا، عن تلقي خزينة نادي الاتحاد السعودي مبلغ (8) مليون يورو من إعارة اللاعب الألباني للنادي الإيطالي، في الوقت الذي كلف شراء عقده من النادي الروسي ما يقارب (2) مليون يورو".
لكن يبدو أن أرقام البكيري المالية الخاصة بالصفقة ليست دقيقة..
عضو إدارة جنوى يكشف الحقيقة
من جانبه، كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، عن حديث خاص جمعه بأندريس بلازكيز؛ عضو مجلس إدارة نادي جنوى، مؤكدًا أن الأرقام المالية التي تتردد بشأن صفقة ميتاي غير دقيقة بالمرة، بل دفع ناديه أقل منها بكثير.
وأوضح الشهري عبر حسابه على "إكس"، استياءه من المفاوض الخاص بنادي الاتحاد، كونه لم ينجح في جني الأرباح من وراء تلك الصفقة.
الشهري كتب عبر منصة "إكس": "كنت متأكد أن مفاوض الاتحاد ليس ماهر ولا بارع حتى يجعل الاتحاد يربح كثير من انتقال ميتاي إلى جنوى".
وتابع: "مالك جنوى الصديق/ أندريس بلازكيز - بحسب ما عرفه الشهري - أوضح لي أن العقد سري، لكن المبلغ أقل بكثير عن ما ذكر في حسابات التواصل وأقل بكثير عن قيمته السوقية الواردة في الحسابات المتخصصة بالأندية".
يذكر أن القيمة السوقية لماريو ميتاي تقدر بستة ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
مسيرة ماريو ميتاي مع الاتحاد
قضى الألباني موسمين مع العميد، منها أول ستة أشهر إعارة من لوكوموتيف – كما ذكرنا سلفًا – وقد شارك خلالها في 58 مباراة، مسجلًا هدفين وصانعًا لستة آخرين.
فيما ساهم في تتويج الاتحاد بلقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم (2024-25).
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