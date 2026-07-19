جنون سوق الانتقالات .. تشيلسي يكسر حاجز ال150 مليونًا من أجل رودجرز!

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك»، كثف نادي تشيلسي من نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية بشكل ملحوظ، حيث توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي أستون فيلا بشأن انتقال مورجان رودجرز. وبموجب هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، سيصبح اللاعب الدولي الإنجليزي أغلى لاعب في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن تتجاوز هذه القيمة الرقم القياسي البريطاني السابق البالغ 116 مليون جنيه إسترليني، والذي وافق عليه مانشستر سيتي مؤخرًا لضم لاعب وسط نوتنجهام فورست إليوت أندرسون، بالإضافة إلى مبلغ 106 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه تشيلسي لضم إنزو فرنانديز في عام 2023.

وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي من المتوقع أن يوقع عقدًا طويل الأمد في ستامفورد بريدج يمتد حتى عام 2032.

وتتضمن الصفقة أيضًا خيارًا لتمديد العقد لمدة 12 شهرًا إضافية، مما يضمن بقاء روجرز في صميم تشكيلة «البلوز» خلال العقد القادم. ومن المعلوم أنه تم تحديد موعد لإجراء الفحوصات الطبية يوم الاثنين، وذلك بعد تذليل العقبات الإدارية الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.







