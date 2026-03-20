مباراة جنوة وأودينيزي (الجمعة 20 مارس، الساعة 20:45) هي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي (سيري أ) لموسم 2025/2026.
يأتي فريق أودينيزي بعد خسارته على أرضه بنتيجة 1-0 أمام يوفنتوس، ويحتل المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المضيف الذي ارتفع رصيده إلى 33 نقطة بفضل فوزه في مباراتين متتاليتين على روما وفيرونا. سيحكم المباراة في ملعب فيراريس الحكم كولو، بمساعدة بيرتي وبيفي، مع توريني كحكم رابع، وأوريليانو وبيزوتو في نظام الفار.
