جنوب إفريقيا | سفينة الأشباح التي أصابت العالم بالهوس!.. رفاق "الأخطبوط" في مهمة التخلص من كابوس 2010

"سأعبر حتى لو استغرق الأمر إلى يوم القيامة".. تخيل أنك على متن سفينة تواجه عاصفة هوجاء، وتسمع القبطان يقول هذه الكلمات؛ متحديًا الطبيعة، بدلًا من عدم إكمال الرحلة.

نعم.. هكذا تقول الأسطورة عن القبطان الهولندي هندريك فان دير ديكن، الذي كان في رحلة عودة من جزر الهند الشرقية نحو أمستردام، عام 1641 تحديدًا؛ حيث واجه هذه العاصفة الهوجاء، بمجرد وصوله إلى رأس الرجاء الصالح "جنوب إفريقيا".

وحسب الأسطورة الخالدة، فُقِدت السفينة وسط هذ العاصفة؛ مع "لعنة" القبطان، بالإبحار إلى الأبد في تلك المنطقة.

لكن المُثير في هذه القصة، أن العديد من البحارة ادعوا أنهم رأوا سفينة تظهر وتختفي، في نفس المنطقة سالفة الذكر؛ الأمر الذي ذكره الملك جورج الخامس أيضًا، في مذكراته.

الملك جورج - ملك المملكة المتحدة ودول الكومنولث وإمبراطور الهند وقتها -، كتب أنه عندما كان يبحر في نفس المنطقة؛ شاهد سفينة غريبة يحيط بها ضوء أحمر متوهج، وأشرعتها بارزة بوضوح.

وبالطبع.. عندما تقرأ كل ذلك، ستقول إنها خرافات أسطورية، لكن الحقيقة أن هُناك تفسير علمي للأمر، وهو: انكسار الضوء عبر طبقات هواء ذات درجات حرارة مختلفة فوق سطح البحر؛ ما يجعل السفن البعيدة تبدو لنا أنها قريبة للغاية ومشوهة وتطفو في الهواء، ثم تختفي سريعًا.

"ومن سفينة الأشباح التي أصابت العالم بالهوس، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب جنوب إفريقيا، فهيا بنا"..