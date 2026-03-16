أحمد فرهود

وعدت فأوفِ: برشلونة ينتظر 5 سنوات سعيدة مع جوان لابورتا.. من تمثال ميسي إلى نهائيات "سبوتيفاي كامب نو" التاريخية

هل تتحوّل الأحلام إلى حقيقة؟!..

لم تكن ليلة الأحد 15 مارس 2026، مجرد جولة انتخابية عابرة في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"؛ بل إعلانًا رسميًا من الرئيس جوان لابورتا، عن دخول العملاق الكتالوني برشلونة حقبة "الازدهار المطلق".

ومع تجديد أعضاء جمعية برشلونة العمومية ثقتهم في لابورتا، لـ"ولاية جديدة" على رأس مجلس إدارة النادي، تنتهي عام 2031؛ خرج الرئيس بوعد تاريخي، يرسم خارطة طريق السنوات الخمس القادمة.

لابورتا وعد جماهير العملاق الكتالوني بأنهم سيعيشون 5 سنوات، هي الأفضل والأسعد في تاريخ النادي؛ سواء على المستوى الرياضي أو اقتصاديًا واجتماعيًا.

ووسط وعد لابورتا.. سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن تحويل الفترة من 2026 إلى 2031، إلى السنوات الأفضل والأسعد للجماهير البرشلونية..

  Hansi Flick Barcelona 2026

    1- تمديد مشروع هانزي فليك

    المدير الفني الألماني هانزي فليك استلم قيادة العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024؛ وهو يغرق رياضيًا واقتصاديًا، بكل ما تحمله من معاني.

    ورغم ذلك.. استطاع فليك أن يشكل فريقًا قادرًا على المنافسة بقوة، وبأقل الإمكانات الممكنة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تطوير الكثير من اللاعبين؛ الذين يتواجدون في صفوف الفريق بالفعل.

    * ثانيًا: الاعتماد على عدد من لاعبي "لاماسيا"؛ مثل مارك بيرنال وغيره من الأسماء.

    * ثالثًا: العمل على سد الاحتياجات الضرورية بمبالغ قليلة؛ كالتعاقد مع الحارس جوان جارسيا واستعارة ماركوس راشفورد وجواو كانسيلو.

    ونتيجة لكل ذلك؛ نجح فليك في قيادة العملاق الكتالوني لـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -، هم: "السوبر الإسباني (مرتان)، الدوري وكأس الملك".

    ولا يزال برشلونة يُنافس بقوة في الموسم الحالي 2025-2026؛ للتتويج بثنائية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

    ولذلك.. يرى مسؤولو برشلونة أن فليك، هو حاضر ومستقبل الفريق البرشلوني؛ حيث جارِ العمل على الحفاظ عليه، لسنواتٍ عديدة أخرى.

    وبمجرد فوز جوان لابورتا في انتخابات برشلونة، يوم 15 مارس 2026، وضمان البقاء لولاية أخرى حتى 2031؛ خرج عضو مجلس إدارته بتصريحات رسمية عن مستقبل المدير الفني الألماني، ملخصها كالتالي:

    * أولًا: برشلونة سيعرض على فليك تجديد عقده؛ الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    * ثانيًا: برشلونة سيترك الحرية إلى فليك؛ من أجل تحديد سنوات التجديد.

    * ثالثًا: منح الحرية الكاملة لفليك بالتعاون مع المدير الرياضي البرتغالي ديكو؛ لتحديد شكل الفريق.

    ومن هُنا.. يتضح أن تمديد مشروع فليك؛ على رأس خطط لابورتا في ولايته الجديدة، والتي وعد بأنها ستكون من أجمل السنوات في تاريخ برشلونة.

  FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLA

    2- العودة للسيطرة الأوروبية

    يغيب العملاق الكتالوني برشلونة، عن منصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، منذ عام 2015؛ وهي فترة طويلة جدًا بالنسبة لنادٍ، بهذا الحجم.

    لذا.. الخطة الآن هي إعادة الفريق للسيطرة الأوروبية مجددًا؛ مثلما كان يحدث في عهد الجيل الذهبي السابق، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    جيل ميسي كان يصل إلى نصف النهائي الأوروبي على الأقل، في كل موسم تقريبًا؛ وذلك حتى لو فشل في التتويج باللقب، في النهاية.

    وبدأت ملامح عودة برشلونة للمنافسة الأوروبية، تظهرفي الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    ووصل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي؛ قبل أن يخرج على يد العملاق الإيطالي إنتر، بسيناريو صادم.

    وعلى الرغم من أن ملامح العودة للمنافسة الأوروبية، بدأت ملامحها تتضح؛ إلا أن عاشق كرة القدم يعلم أن الفريق البرشلوني لديّه الكثير من النواقص، قبل أن يكون قادرًا على إعتلاء منصة التتويج القاري.

    وبالتالي.. خطة لابورتا في ولايته الجديدة، هي سد هذه النواقص؛ من أجل إسعادة جماهير برشلونة، برؤية الفريق يرفع الكأس ذات الأذنين من جديد.

  FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLA

    3- صفقات تصنع الفارق

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سنستعرض مجموعة من النواقص التي يُعاني منها العملاق الكتالوني برشلونة، والتي يجب العمل على سدها، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج الأوروبية مجددًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلب الهجوم؛ في ظل انهيار مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتذبذب أداء فيران توريس.

    * ثانيًا: قلب الدفاع؛ في ظل النقص العددي الكبير بهذا المركز، إلى جانب الأخطاء المتكررة من لاعبيه.

    وبالطبع.. هذان المركزين هما الأولوية القصوى؛ لكن برشلونة يُعاني أيضًا على المستوى الظهيرين - خاصة الأيمن -، بالإضافة إلى عدم وجود جناح أيسر "متخصص".

    نعم.. النجم البرازيلي رافينيا دياز يقدّم مستويات جيدة للغاية، في مركز الجناح الأيسر؛ ولكن نادٍ بحجم برشلونة، يجب أن يمتلك اسمًا عالميًا متخصصًا فيه.

    وإذا نجح برشلونة في علاج هذه النواقص، بنجوم يقدّمون الإضافة الفنية، فإنه سيعود للسيطرة الأوروبية بالفعل؛ وهو ما يقوده تلقائيًا للتأهُل إلى كأس العالم للأندية 2029 بـ"النظام الجديد".

    وغاب برشلونة عن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2025؛ ولذلك فإن المشاركة في هذه المسابقة إلى جانب السيطرة الأوروبية، سيعيدان الفخر والسعادة للجماهير بالطبع.

  FBL-ESP-BARCELONA

    4- إنهاء الأزمة الاقتصادية للأبد

    وبما أننا نتحدث عن التعاقدات؛ فإن ذلك لن يحدث إلا إذا تخلص العملاق الكتالوني، من أزمته الاقتصادية إلى الأبد.

    ويُعاني برشلونة اقتصاديًا منذ 5 سنوات؛ حيث لا يستطيع العمل وفق قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، وهو ما يؤثر في نوعية الصفقات وتسجيل اللاعبين.

    وهُنا.. فإن جوان لابورتا، قبل بداية ولايته الجديدة على رأس مجلس إدارة برشلونة، يعمل للقضاء نهائًيًا على هذه الأزمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جلب عقود رعاية جديدة؛ تضخ أموالًا ضخمة لبرشلونة.

    * ثانيًا: بدء بعض المشاريع الجديدة؛ خاصة المُتعلقة باستديوهات برشلونة.

    * ثالثًا: إكمال مشروع "سباي بارسا"؛ والذي سيكون نقلة تاريخية في اقتصاد النادي.

    كل ذلك.. قادر على أن يجعل برشلونة من أغنى أندية العالم؛ ما ينعكس على نوعية الصفقات، وبالتالي التتويج بالبطولة تلو الأخرى.

    وأهم شيء بالنسبة للعاشق البرشلوني، والذي سيسعده حقًا؛ هو رؤية فريقه يعتلي منصات التتويج، وهو ما لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة الاقتصادية.

  FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MESSI

    5- ملف الأسطورة ليونيل ميسي

    أهم الملفات التي ستواجه جوان لابورتا، في ولايته الجديدة على رأس مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو ذلك المتعلق بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    ميسي أسطورة برشلونة الأول عبر التاريخ، اضطر لمغادرة نادي حياته صيف عام 2021؛ بعد أن تراجع لابورتا عن تجديد عقده، بسبب الأزمة الاقتصادية.

    ومنذ ذلك الوقت، والأسطورة الأرجنتينية في "قطيعة" مع لابورتا؛ الأمر الذي حاول منافسو الأخير في الانتخابات استغلالi، لهزيمته.

    لكن.. استغلال هذا الملف ضد لابورتا، لم يشفع لهزيمته في الانتخابات؛ ليكون رئيس برشلونة أمام مهمة معقدة، على النحو التالي:

    * أولًا: التصالح مع ميسي.

    * ثانيًا: تحديد مباراة لتكريم ميسي.

    * ثالثًا: بناء تمثال لميسي أمام ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    كل ذلك طرحه لابورتا؛ وإذا نجح فيه بالفعل، فإن السنوات الخمس القادمة ستكون سعيدة لكل برشلوني حقًا.

  FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA Sports

    6- أبطال أوروبا وكأس العالم

    في وقتٍ سابق.. صرح جوان لابورتا، الفائز بولاية جديدة على رأس مجلس إدارة برشلونة، بأنه يحلم باستضافة ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، نهائيين من أعلى طراز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.

    * ثانيًا: نهائي كأس العالم 2030.

    وتقدّم برشلونة بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 بالفعل؛ بينما من المعروف أن "إسبانيا، البرتغال والمغرب"، سيستضيفون بطولة كأس العالم 2030.

    ويُقاتل لابورتا من أجل جعل نهائي مونديال 2030، بملعب "سبوتيفاي كامب نو" - الخاص ببرشلونة -؛ بدلًا من العاصمة الإسبانية مدريد.

    وتحقق رئيس العملاق الكتالوني ذلك؛ سيُعد انتصارًا لأبناء برشلونة بالكامل على العاصمة، وسيجعلهم يعيشون سنوات من السعادة - كما صرح -.

