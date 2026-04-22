رغم قصر مدة إقامة في نادي الهلال إلا أن العلاقة بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وجماهير ناديه متوترة للغاية خلال الفترة الحالية، خاصةً بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ربما ملّ الهجوم عليه بعد استفزاز جمهور الهلال .. كريم بنزيما يحمي نفسه بخطوة جديدة
بنزيما يقود الهلال لوداع النخبة الآسيوية
الهلال كان قد ودع النخبة الآسيوية الأسبوع الماضي من دور الـ16، بالهزيمة أمام السد القطري في ركلات الترجيح (2-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (3-3).
وقد شهدت ركلات الترجيح إهدار كريم بنزيما لإحداها، حيث أطاح بالكرة بغرابة شديدة فوق العارضة بكثير.
الآن لم يعد الزعيم منافسًا سوى على بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، وإلا سيخرج بموسم صفري بعدما اعتذر في بدايته عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي.
إصابة بنزيما بعد الوداع الآسيوي .. وهجوم الجمهور
قبل يومين، أعلن الهلال معاناة كريم بنزيما من آلام أسفل الظهر، خضع على إثرها لجلسة علاجية في عيادة النادي.
وبالتزامن مع إعلان النادي إصابته، نشر كريم بنزيما صورة له من إحدى المحميات الطبيعية، بينم يقف أمام مجموعة من الفيلة، معلقًا: "هذا حقيقي".
صورة اللاعب بالتزامن مع إصاباته المتكررة وانتكاسات الزعيم، أثارت غضب الجماهير التي انهالت عليه بالهجوم عبر حسابه على منصة "إكس".
أحد المعلقين على صورة الحكومة أمام الفيلة، كتب: "الصيفية الدوري الأمريكي يا ضعيف"، فيما علق آخر: "أجل عندك إصابة بالظهر ههه"، قبل أن يضيف ثالث: "هل لك أنت تعتزل من فضلك، لتوفر راتبك للهلال كي يتعاقد مع لاعب جديد؟ شكرًا لك".
كريم بنزيما يحمي نفسه من الهجوم
رغم الهجوم عليه بقوة خلال الأيام الماضية، لم يتوقف كريم بنزيما عن نشر صوره عبر منصة "إكس"، وسط اتهامات من الجماهير بعدم تقديره لمشاعرها.
"الحكومة" قام اليوم الأربعاء، بنشر صورة جديدة له، معلقًا عليها: "إنه دائمًا نفس الشيء".
وكي لا يتعرض لنفس الهجوم الذي طاله قبل يومين، قام بنزيما بإغلاق التعليقات عبر حسابه على "إكس" أمام الجماهير.
لكنه بالطبع لم يسلم من الهجوم، حيث أعاد الجمهور نشر تغريدته عبر حساباتهم مع انتقاد عدم تحمله للضغوط وقت الفشل.
ماذا قدم بنزيما مع الهلال؟
منذ انتقاله إلى القلعة الزرقاء في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة مجانية قادمًا من الاتحاد، شارك بنزيما في ثماني مباريات، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.