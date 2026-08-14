إلى جمهور الهلال: سيموني إنزاجي نفذ "جزءًا" من وعده ضد الفيصلي.. وانسوا البطولات بدون هذه الصفقات!

تحت أنظار مالكه الجديد الأمير الوليد بن طلال؛ ظهر عملاق الرياض الهلال لأول مرة "رسميًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

هذا الظهور الهلالي "الرسمي"؛ جاء ضد نادي الفيصلي مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز (4-2) ضد الفيصلي؛ ليحصد أول 3 نقاط في الموسم الرياضي الجديد، وسط بعض الإيجابيات وعديد السلبيات.

وسجل رباعية الزعيم الهلالي؛ كل من متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش "ثنائية" والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الدقائق 19 و26 و28 و82.

والمثير في الأمر أن ثلاثة أهداف من هذه الرباعية؛ جاءت عن طريق "ركلات جزاء"، احتسبها الحكم الإسباني جيسوس خيل مانزانو لمصلحة الهلال.

أما ثنائية الفيصلي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، في الشباك الهلالية؛ فأحرزها الغيني أليكساندر ميندي في الدقيقة 59، والكونغولي تيو بونجوندا بعدها بـ5 دقائق.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد فوز الهلال على الفيصلي..