مثلما خرج الوضع عن السيطرة داخل المستطيل الأخضر في الدقائق الأخيرة من مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، كان الأمر أكثر حدة في مدرجات استاد أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية بين جمهور البلدين.
فيديو | الوضع خرج عن السيطرة .. جمهور الأرجنتين يعتدي على المصريين في أمريكا
مصر تودع المونديال
ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16، إذ حقق التانجو الريمونتادا في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.
الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.
أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.
اعتداءات أرجنتينية على المصريين
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم ناشره أن جماهير الأرجنتين خرجت عن السيطرة عقب إحراز الهدف الثاني للتانجو في المباراة، وبدأت بالاعتداء على المصريين رغم عدم احتكاك جمهور الفراعنة بهم.
وأظهرت اللقطات إلقاء جماهير التانجو العصي وزجاجات البيرة على الجماهير المصرية الموجودة في المدرج السفلي، مع توجيه إشارات خادشة للحياء لهم.
ولم يظهر الفيديو ما إذا كان الجمهور المصري مجرد رد فعل لجماهير الخصم أو الشرارة التي بدأت بها الاشتباكات.
مسيرة منتخب مصر في كأس العالم 2026
المنتخب المصري حقق الإعجاز في كأس العالم 2026، إذ وصل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام أستراليا في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1).
وفي مرحلة المجموعات، كان الفراعنة قد احتلوا الوصافة بخمس نقاط متأخرين بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا، حيث استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام رفاق جيريمي دوكو (1-1)، ثم الفوز على نيوزيلندا (3-1)، وأخيرًا التعادل مع إيران (1-1).
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
بعد الفوز أمام مصر، من المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني في ربع النهائي بالفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا.
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