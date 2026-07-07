فيديو | الوضع خرج عن السيطرة .. جمهور الأرجنتين يعتدي على المصريين في أمريكا

ودع المنتخب المصري كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، بالهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتلانتا، ضمن دور الـ16، إذ حقق التانجو الريمونتادا في آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي للمباراة.

الثنائية المصرية جاءت في الدقيقتين 15 و67 عن طريق رأسية ياسر إبراهيم وتسديدة مصطفى زيكو داخل منطقة الـ18.

أما الثلاثية الأرجنتينية فجاءت في الدقائق 79، 83 و2+90 عن طريق كريستيان روميرو، ليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز.