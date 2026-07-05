جمدوا عقوبته لمدة عام كامل.. رسالة شكر من ترامب للاتحاد الدولي بعد رفع إيقاف نجم الولايات المتحدة!





تعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك في الدور الماضي، عندما تعرض بالوجون للطرد المباشر إثر تدخل عنيف وقاس ضد المدافع البوسني طارق محرموفيتش في الدقيقة الثامنة عشرة من الشوط الثاني.

حيث أشهر الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس البطاقة الحمراء عقب مراجعة تقنية الفيديو، إلا أن الفيفا استند إلى المادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط لتجميد العقوبة.

وجاء في البيان الرسمي لفيفا: "وفقًا للمادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط للفيفا، فإن تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للمباراة بحق فولارين بالوجون تم تعليقه لفترة اختبار مدتها سنة واحدة".



