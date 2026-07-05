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Donald TrumpGetty Images
علي رفعت

جمدوا عقوبته لمدة عام كامل.. رسالة شكر من ترامب للاتحاد الدولي بعد رفع إيقاف نجم الولايات المتحدة!

الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم
فولارين بالوجون

ترامب يشكر فيفا رسميًّا بعد إلغاء إيقاف فولارين بالوجون.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل الواسع عقب تدخله عبر منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي قضى بإلغاء عقوبة الإيقاف الموقعة على مهاجم وهداف المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.

وجاء هذا التطور المثير عقب قرار اللجنة الانضباطية للفيفا بتعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب في مواجهة البوسنة والهرسك، مما يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في الموقعة النارية المقبلة لبلاده ضد بلجيكا في ثمن النهائي، وسط اتهامات وانتقادات حادة من الجماهير حول وجود محاباة واضحة للمنتخب صاحب الأرض.


  • ترامب يتدخل لدعم مهاجم أمريكا ويوجه الشكر للفيفا

    حرص الرئيس الأمريكي على تقديم الدعم العلني المباشر لبعثة منتخب بلاده، معبرًا عن ارتياحه الشديد لقرار التراجع عن العقوبة الإدارية التي كانت ستحرم الفريق من ركيزته الهجومية الأولى.

    وقال ترامب: "شكرًا للاتحاد الدولي لكرة القدم على اتخاذ القرار الصحيح والتراجع عن ظلم كبير واجهناه".


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  • مخالفة انضباطية صارمة وقرار تجميد العقوبة لسنة كاملة


    تعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك في الدور الماضي، عندما تعرض بالوجون للطرد المباشر إثر تدخل عنيف وقاس ضد المدافع البوسني طارق محرموفيتش في الدقيقة الثامنة عشرة من الشوط الثاني.

    حيث أشهر الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس البطاقة الحمراء عقب مراجعة تقنية الفيديو، إلا أن الفيفا استند إلى المادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط لتجميد العقوبة.

    وجاء في البيان الرسمي لفيفا: "وفقًا للمادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط للفيفا، فإن تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للمباراة بحق فولارين بالوجون تم تعليقه لفترة اختبار مدتها سنة واحدة".


  • بوتشيتينو يستعيد سلاحه الضارب قبل معركة بلجيكا

    يمثل هذا القرار الانفراجة الكبرى للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي، الذي كان يواجه أزمة هجومية طاحنة لتأمين البديل المناسب، خاصة وأن بالوجون يعد الهداف الأول لأصحاب الأرض في المونديال الحالي برصيد ثلاثة أهداف.

    وسيشكل تواجده قوة ضاربة في المواجهة الإقصائية المرتقبة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب بلجيكا، حيث يطمح الأمريكان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والدعم السياسي الكبير لمواصلة الزحف نحو الأدوار النهائية للبطولة التاريخية.


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  • مسار البطولة

    تأتي هذه الأزمة التحكيمية بعد أن نجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في حجز مقعده الإقصائي عقب تخطي عقبة البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في الدور الثاني، بعد مسيرة طيبة في مرحلة المجموعات حصد خلالها الفريق ست نقاط حسم بها صدارة مجموعته.

    وتزامن هذا التأهل الأمريكي المثير مع نتائج درامية كبرى شهدها الدور ذاته، حيث حقق منتخب المغرب تأهلًا تاريخيًا على حساب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة ثلاث ركلات مقابل ركلتين عقب التعادل بهدف لمثله قبل أن يطيح بكندا خارج البطولة بثلاثية نظيفة.

    كما أطاحت باراجواي بمنتخب ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث ركلات بعد التعادل بهدف لكل فريق قبل أن تغادر بعد الخسارة من فرنسا بهدف نظيف.


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