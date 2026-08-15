جماهير جلطة سراي لن ترحمه ويتخبط كالدجاجة وماذا يفعل وحده؟!.. ردود أفعال عارمة على أول مشاركات صلاح مع طرابزون سبور!

فرض قاسم باشا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه طرابزون سبور في افتتاحية منافسات الدوري التركي لموسم 2026-2027، في مواجهة شهدت تقلبات فنية مثيرة وجدلًا واسعًا بين جماهير الأندية التركية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فجرت نتيجة اللقاء والقرارات الفنية للمدرب فاتح تكة موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة، حيث صبت جماهير طرابزون سبور جام غضبها على التبديلات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني، وسط سخرية وانتقادات حادة طالت الظهور الأول والتحركات الهجومية للاعب صلاح، واعتراضات على الأداء العام الذي بدأ به الفريق مشواره في المسابقة المحلية.