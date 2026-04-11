جماهير بوروسيا دورتموند تنقلب على نيكو شلوتربيك، حيث تعرض المدافع للصياح والاستهجان بعد يوم واحد من توقيعه عقدًا طويل الأمد بسبب بند الإفراج في عقده مع «نادي أحلامه»
توتر الأجواء في ملعب سيغنال إيدونا بارك
لم تدم فترة «الشهر العسل» لعقد شلوتربيك الجديد أكثر من 24 ساعة. فبينما كان المذيع في الملعب يقرأ تشكيلتي الفريقين قبل انطلاق المباراة ضد باير ليفركوزن، أعربت أجزاء من «الجدار الأصفر» عن مشاعرها بوضوح من خلال الصافرات والصفير الموجهين للاعب البالغ من العمر 26 عامًا. واستمر التوتر طوال المباراة، حيث كانت تسمع صيحات استهجان خفيفة كلما لمس المدافع الكرة خلال فترات استحواذ دورتموند على الكرة.
تزامنت الإحباط من المدرجات مع الأداء المخيب للآمال لفريق نيكو كوفاتش على أرض الملعب. أثبتت تسديدة بعيدة المدى من روبرت أندريتش في الدقيقة 42، والتي سجلت سرعة مذهلة بلغت 119.4 كم/ساعة، أنها كانت الفارق. في حين أن الهزيمة نفسها كانت ضربة لزخم دورتموند، أصبحت العلاقة المتصدعة بين الجماهير وأحد أعمدة دفاعهم الرئيسية موضوع النقاش الرئيسي بعد الظهر.
بند الإفراج المثير للجدل في "كأس العالم"
يكمن سبب غضب المشجعين في التفاصيل المحددة لتمديد العقد. ورغم أن الصفقة تربطه رسمياً بالنادي لمدة خمس سنوات أخرى، فقد تبين أن العقد الجديد يتضمن ما يُعرف بـ«بند كأس العالم» - وهو بند فسخ تقدر قيمته بما يتراوح بين 50 و60 مليون يورو. والأهم من ذلك، أن هذا البند ساري المفعول، حسبما ورد، اعتباراً من صيف هذا العام بالنسبة لمجموعة مختارة من الأندية الأوروبية الكبرى، مما يجعل تمديد العقد طويل الأمد يبدو وكأنه ترتيب مؤقت.
يعتقد المشجعون أن تمديد العقد هو خطوة تكتيكية تهدف إلى حماية قيمته السوقية وليس إظهارًا للولاء الحقيقي. سلط لاعب الوسط السابق سامي خضيرة الضوء على صعوبة الموقف، قائلاً على قناة DAZN: "إذا مددت العقد الآن ثم غادرت بعد ثلاثة أشهر، فلن يعجب ذلك أحدًا - خاصة في بيئة عاطفية مثل دورتموند. لهذا السبب هم غاضبون بعض الشيء".
مستقبل غامض رغم إبرام اتفاق طويل الأمد
وقد أثار وجود بند الخروج في العقد اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بطبيعة الحال، بما في ذلك ريال مدريد وبايرن ميونيخ. ومع ذلك، يبدو الانتقال إلى ملعب أليانز أرينا مستبعدًا في هذه المرحلة. وتشير التقارير إلى أن مدير الشؤون الرياضية في بايرن ميونيخ، ماكس إيبرل، لا يبدو مقتنعًا تمامًا بمواهب شلوتربيك أو بمدى توافقها مع معايير بايرن، لا سيما بعد أن مدد العملاق البافاري عقد دايوت أوبامكانو.
يواجه دورتموند الآن التحدي المتمثل في إدارة لاعب يزداد عدم شعبيته بين جماهير النادي. ويبقى أن نرى ما إذا كان شلوتربيك سيبقى في النادي بعد الصيف أم سيقرر الانتقال، لكن من الواضح أن الجسر بين المدافع والجماهير قد احترق.
صعوبات على أرض الملعب تواجه كوفاتش
وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول شلوتربيك، الذي لم ينجح تمديد عقده في كسب ثقة جماهير بوروسيا دورتموند بعد، عانى دورتموند في اختراق دفاعات فريق ليفركوزن الصلب. ظل هجوم المضيفين عديم الفاعلية، ولم يخلق سوى فرصتين واضحتين: محاولة من سفينسون في الدقيقة 17 وتسديدة متأخرة من سيرهو جيراسي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 83. في المقابل، تراجع ليفركوزن إلى الخلف وانتظر بصبر قبل أن يضرب بدقة متناهية. كان أداءً أبرز أوجه القصور الهجومية الكبيرة لدورتموند، الذي غادر مشجعوه محبطين بسبب افتقار الفريق إلى الإبداع.
حاول كوفاتش تغيير مجرى المباراة بإجراء ثلاثة تبديلات بين الدقائق 59 و65، لكن التغييرات التكتيكية لم تؤت ثمارها. في المقابل، حافظ ليفركوزن على انضباطه ودقته، وحصد ثلاث نقاط حاسمة رفعته إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني.