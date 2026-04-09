رغم مبادرة ابن طلال: رسالة دفاع عن جماهير الهلال بعد أزمة تذاكر مباراة الخلود .. "أغلى من بطولة إسبانية كبرى"

صحيح أن نتائج كأس خادم الحرمين الشريفين، لا تعترف بأي معايير منطقية، كما شاهدنا في "مفاجأة" الخلود بإقصاء الاتحاد من نصف النهائي، إلا أن الهلال أثار تفاؤل جماهيره، باكتساح الخلود بسداسية نظيفة، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

في مباراة تمثل "بروفة" لنهائي أغلى الكؤوس، انتصر الهلال بسداسية في المملكة أرينا، جاءت عن طريق كريم بنزيما "هاتريك" ومتعب الحربي، وسالم الدوسري، وماركوس ليوناردو.

وتمكن الهلال من الانفراد بوصافة ترتيب دوري روشن، بوصوله إلى النقطة 68، مستفيدًا من تعثر الأهلي أمام الفيحاء بهدف لمثله، فيما يتربع النصر في الصدارة، بـ70 نقطة.



