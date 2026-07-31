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محمود خالد

جماهير الأهلي تطالب بهونيس .. نسل العمالقة الذي رفض الكبار ولهذا يعد "خليفة مثاليًا" ليايسله!

فقرات ومقالات
الأهلي
ماتياس يايسله
سيباستيان هوينيس

البحث عن المدرب الجديد لا يزال جاريًا..

كان خبر رحيل ماتياس يايسله عن تدريب فريق الكرة بنادي الأهلي، بمثابة "الصاعقة" التي وقعت على قلوب جماهير الراقي، خاصة وأن المدرب الألماني قاد الفريق حتى نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي، وتبقي أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد "2026-2027".

رحيل مفاجئ تزامن مع عدم التوصل لصيغة اتفاق مع اللجنة التنفيذية بشأن تجديد عقده، ليصبح الأهلي، الذي كان يُضرب به المثل في الاستقرار خلال السنوات الماضية، في ظل موجات التغيير التي تواجه الأندية الكبرى منذ ميركاتو 2023، في انتظار "غربلة" كبرى إدارية فنية.

وذكرت تقارير بأن إدارة الأهلي، وضعت ثلاثة خيارات لخلافة ماتياس يايسله، الذي يتوجه لتدريب نيوكاسل يونايتد، ما بين الإسباني تشافي هيرنانديز، والثنائي البرتغالي نونو سانتو وفيتور بيريرا.

ورغم ذلك، إلا أن الأهلي ارتبط بالعديد من المدربين الآخرين، وفق تقارير عالمية، ما بين آرني سلوت، المدير الفني السابق لليفربول، ويوليان ناجلسمان، الذي رحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد الإقصاء المبكر في كأس العالم 2026، إلا أنها خيارات لم تستمر سريعًا في محور الحديث، فضلًا عن نفي أنباء التفاوض مع أنطونيو كونتي.

ومن المقرر أن يدفع نيوكاسل، مبلغ 11 مليون يورو، تعويضًا للأهلي بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله، الذي سيوقع عقدًا حتى يونيو 2026، وسيتم تقديمه رسميًا، السبت.

  • هونيس مطلب أهلاوي

    وفي خضم الحديث عن هوية المدير الفني الجديد للأهلي، تردد وسم "هونيس مطلب أهلاوي"، عبر منصة (إكس)؛ حيث جاء اسم سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، على رأس طلبات جماهير الراقي.

    "لماذا يعد هونيس مطلبًا طارئًا لجماهير الأهلي؟"، ربما هناك العديد من الأسباب التي تجعل مدرب شتوتجارت، محل نداء قد يدفع الإدارة للنظر في أمره..

    * تشابه المدرسة التكتيكية مع ماتياس يايسله، بما يضمن الاستقرار الذي يطمح إليه الأهلي.

    * صغر سن سيباستيان هونيس "44 عامًا"، ما يجعله أكثر دراية بتطور النهج التكتيكي.

    * القفزة الهائلة التي صنعها مع شتوتجارت، وجعله مصدر إزعاج للفرق الكبرى، ما يجعله مرشحًا بقوة لمشروع الأهلي الذي سيُكلل بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

    * الاعتماد على النماذج الشابة، وتطوير مستوياتهم.

    * ارتباطه الوثيق بالجماهير، ما يجعله شبيهًا بيايسله الذي كانت علاقته الوثيقة بجماهير الأهلي، أحد أبرز أسلحته للبقاء في قلعة الراقي.

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  • Sebastian Hoeness VfB Stuttgart 2024Getty Images

    ملك شتوتجارت الذي رفض الوساطة وقيادة الكبار

    سيباستيان هونيس، ابن الدولي السابق ديتر هونيس، وعمّه أولي هونيس، النجم الدولي والرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ، ورغم ذلك، إلا أنه رفض استغلال ارتباطه بعائلة هونيس، ذات النفوذ القوي في قلعة البافاري، حيث أصرّ على خوض مسيرته التدريبية خارج العملاق الألماني.

    ورغم أنه قاد الفريق الثاني في بايرن ميونخ، للفوز بلقب الدرجة الثالثة من الدوري الألماني، في موسم 2019-2020، علمًا بأن قوانين البوندسليجا، كان تمنع أندية الرديف من اللعب في الدرجة الثانية، إلا أن هونيس قرر أن يتواجد في دوري الأضواء، ولكن من بوابة هوفنهايم.

    وكان سيباستيان يصرح بأن عائلته كانت عبئًا عليه، لأنه كان يحتاج لمضاعفة جهده مرتين، ليثبت بأنه يملك الكفاءة، ووجوده ليس بسبب الوساطة.

    * الصراع في أكثر من جبهة

    وبخلاف السمعة المميزة التي اكتسبها سيباستيان هونيس مع شتوتجارت، الذي انتشله من القاع، وقاده لنهائي كأس ألمانيا "مرتين"، فإن أبرز ما ميّز المدرب الألماني بأنه قادر على المنافسة على أكثر من جبهة، ما بين البوندسليجا والكأس، والدوري الأوروبي، خلال الموسم الماضي.

    وفي موسمه الأول مع شتوتجارت، قاده لوصافة الدوري الألماني، فيما احتلّ معه المركز الرابع في الموسم الماضي، ليقوده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    * هونيس يرفض الكبار

    ورغم أن اسم هونيس ارتبط بأندية كبرى، مثل قيادة بايرن ميونخ، بعد رحيل توماس توخيل، في صيف 2024، وكذلك الحديث عن رغبة ريال مدريد في التعاقد معه بديلًا لألفارو أربيلوا.

    سيباستيان أصرّ على البقاء مع شتوتجارت، رغم رغبة البايرن في قيادته للفريق الأول، فيما ردّ على أحاديث ريال مدريد، بأنه لن يشغله في التركيز على المراحل النهائية من الموسم مع فريقه.

  • لماذا يعد هونيس خيارًا مثاليًا؟

    على المستوى التكتيكي، فإن هونيس يتشابه في اسلوب لعبه مع ماتياس يايسله، في طريقة 4-2-3-1، فضلًا عن قدرته على بناء فريق متماسك، دون الحاجة لنجوم بارزين في الفريق، الأمر الذي يضمن "استقرار" الأهلي، وكذلك التعامل مع رحيله نجومه على غرار رياض محرز وفرانك كيسييه.

    اسلوب لعب سيباستيان هونيس، الذي يفضل التأمين الدفاعي والهجوم الجريء، واللعب على الضغط العالي في منطقة الخصم، والاستحواذ على الكرة بسلاح التمريرات السريعة، كما أنه قدم للمنتخب الألماني، المهاجم دينيز أونداف، الذي كان مفاجأة المانشافت في كأس العالم، بعدما سجل 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في دور المجموعات.

    تأثر هونيس ويايسله بفلسفة رالف رانجنيك، والبدء معًا في بناء فرق الشباب، يجعل سيباستيان هو الخيار الأمثل، ليكون محور تفاوض الأهلي.

    ورغم أن الإدارة الأهلاوية لم تفتح خط التفاوض مع سيباستيان هونيس، إلا أن هذا السيناريو إن تحقق، فإن هذا المدرب قد يشكّل حلًا مثاليًا لفريق ينافس في جميع الجبهات، بين الدوري والكأس والدفاع عن لقبه في النخبة الآسيوية، والمشاركة أيضًا في كأس القارات للأندية.


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