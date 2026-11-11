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زهيرة عادل

صحة جمال موسيالا أصبحت بلا قيمة .. حين انعكست تشوهات كرة القدم على بايرن ميونخ وتراجعت "إنسانية" أولي هونيس!

فقرات ومقالات
بايرن ميونخ
جمال موسيالا
الدوري الألماني

اللاعبون أصبح يُنظر لهم كأصول اقتصادية وليسوا كبشر!

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بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

20 نوفمبر 2026

كولن

كولن

أهي قسوة أم واقعية زائدة عن الحد أو ربما محاولة تحفيز؟! .. الأكيد أن أولي هونيس؛ الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، لم يكن موفقًا تمامًا في حديثه الأخير عن نجمه جمال موسيالا.

صاحب الـ23 عامًا يعاني من نوبات غياب قصيرة مرتبطة بخلل عصبي، تشبه "الصرع"، بجانب إصابته الرياضية، حيث تمزق الألياف العضلية في الفخذ.

ووسط ما يعانيه لاعب الوسط الألماني، خرج علينا هونيس مصرحًا علنًا عبر برنامج "Sonntags-Stammtisch": "نحن أمام معضلة، إنه يعاني من مرض لا يمكن علاجه ببساطة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حدٍ ما باستخدام الأدوية إلا أننا لا نعلم ما إذا كان سيستعيد يومًا القدرة على تقديم نفس الأداء الذي كان يتمتع به في السابق".

ولم يكتف الرئيس الشرفي للبافاري بذلك، بل تطرق للحديث عن تأثير مرضه على عقده، مستطردًا: "ما يقدمه موسيالا للنادي بسبب مرضه، لا يناسب ما ينص عليه عقده؛ لا يزال يتقاضى راتبه، لكن تخيلوا لو شكك بايرن في عقده!".

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    "قسوة" أولي هونيس .. قائمة الضحايا

    أطلِق عليها قسوة أو صرامة، لكن في الصحافة الألمانية، يُسمون هؤلاء بأنهم "ضحايا" أولي هونيس في ملاعب كرة القدم..

    قائمة الضحايا تضم واحدًا من أساطير الكرة الألمانية والذي سبق وأن مثّل بايرن ميونخ ألا وهو توني كروس .. إذ لم يخجل هونيس في انتقاد مستواه علنًا مع منتخب المانشافت!

    الرئيس الشرفي للبايرن قال بعدما ودع المنتخب الألماني كأس أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الـ16 على يد إنجلترا: "كروس لم يعد له مكان في هذا النوع من كرة القدم بعد الآن"، في إشارة لكونه أحد الأسباب الرئيسة في الخروج المبكر من البطولة القارية.

    أكثر من لاعب على شاكلة توني كروس عانى من انتقادات هونيس اللاذعة أو القاسية كمسعود أوزيل ومارك أندريه تير شتيجن وغيرهما.

    هل تعتقد أن هذا حدث لأن هؤلاء لم يسبق لهم اللعب في بايرن ميونخ أو كحال توني كروس الذي كان لاعبًا في ريال مدريد حينها؟! .. لكن حتى لاعبي البافاري أنفسهم لم يسلموا من لسان هونيس!

    في عام 2009 وبينما كان أولي هونيس يتولى منصب المدير العام لبايرن ميونخ، هاجم جناحه باستيان شفاينشتايجر علنًا عقب إحدى المباريات قائلًا لصحيفة "كيكر": "لقد بالغ الكثيرون في تدليل شفايني خلال الأشهر الستة الماضية، وأنا من جانبي سأقوم برفع هذا الدلال عنه الآن. هناك تفاوت كبير بين الجناح الأيسر حيث يتواجد ريبيري، والجناح الأيمن.. على شفاينشتايجر إعادة النظر في أسلوبه. لا يمكننا السماح لخصومنا بتصنيفنا كفريق يمتلك جانبًا أساسيًا وآخر ثانويًا".

    ختام الضحايا مع خوان بيرنات الذي تعرض للهجوم من هونيس بعد انتقاله من بايرن ميونخ إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، إذ صرح حينها: "هذا اللاعب كان سيقصينا من دوري الأبطال أمام إشبيلية، وفي يوم المباراة نفسها، قررنا أنه سيرحل، لقد كاد يكلفنا خسارة البطولة بأكملها بعدما قدم أداءً قذرًا!".

    قسوة التصريحات، وأدب بيرنات في الرد، حيث أكد احترامه لبايرن ميونخ وجماهيره رافضًا التعليق على ما قاله هونيس، دفع الأخير للاعتذار بعد ذلك.

    لكن يبقى كل ذلك في إطار كرة القدم وانتقادات للمستوى الفني لهؤلاء "الضحايا" داخل المستطيل الأخضر، أي أنهم، وإن عانوا من قسوة تصريحات هونيس يبقى الخلاف داخل المستطيل الأخضر وليس كحال جمال موسيالا .. فماذا عن شخصية أولي هونيس أمام المواقف التي تحتاج لإنسانية؟

  • Former German football player Gerd MulleAFP

    من حظوا بدعم أولي هونيس "إنسانيًا"

    هنا الوضع مختلف كثيرًا، فالرجل الذي عُرف بصرامته مع اللاعبين على المستوى الفني، تاريخه يشهد بعض المواقف الإنسانية مع لاعبي بايرن ميونخ الذين تعرضوا لأزمات مختلفة..

    على رأس هؤلاء يأتي سيباستيان دايسلر، الذي عانى من نوبات اكتئاب، ففي 2003، أعلن بايرن ميونخ حجزه في مصحة نفسية، لتلقي الرعاية اللازمة، وتكرر الأمر في عام 2004، بخلاف إصاباته الرياضية المتكررة.

    حينها شغل هونيس منصب المدير العام للنادي البافاري، لكن لم يفعل مثلما فعل مع جمال موسيالا مشككًا في قدرته على العودة لمستواه، بل كان دائمًا ما يصفه بـ"جوهرة الكرة الألمانية"، مقدمًا له كامل الدعم سواء المالي أو المعنوي، حتى تحول لـ"محامٍ" خاص له أمام وسائل الإعلام.

    في الإطار نفسه، هناك "وقفات" هونيس الداعمة لجيرد مولر سواء بدفع نفقات علاجه من إدمان الكحول، أو دعم عائلته خلال فترة سجنه بتهمة التهرب الضريبي، ناهيك عما قدمه خلال معاناته من مرض "الزهايمر".

    فيما أفردت صحيفة "Süddeutsche Zeitung" صفحاتها قبل سنوات، لرصد مواقف مختلفة تجلت بها "إنسانية" أولي هونيس؛ أبرزها: دعم أودو باسيسمير؛ مدرب الناشئين في بايرن ميونخ عام 2001، بعد إصابته بمرض سرطان الدم "لوكيميا"، استضافة المهاجم الدنماركي لارس لوند (لعب لبايرن من 1986 إلى 1988)، في منزله لتلقي العناية اللازمة، بعد معاناته من إصابات خطيرة على إثر دهس قطار لسيارته عام 1988، بالإضافة إلى نقل أسطورة حراسة المرمى سيب ماير لأحدث المشافي بعد تعرضه لحادث سيارة عام 1979، حتى قال عنه "لقد أنقذ أولي حياتي".

    استمرارًا مع الحديث عن إنسانية هونيس.. وفّر محامٍ خاص للمدافع البرازيلي برينو بعدما سُجن على إثر إضرام النيران في فلته وهو في حالة سُكر، والختام مع توفير فرصة عمل ليورجن فيجمان - لعب عامين فقط للبافاري - كموظف في أحد متاجر مشجعي بايرن ميونخ، منتشلًا إياه من الإفلاس بعدما فقد وظيفته في متجر بوروسيا دورتموند.

    كل تلك المواقف تثبت أن أولي هونيس رغم صرامته إلا أن الجانب الإنساني يتجلى بوضوح في حياته، والسؤال الآن: لماذا تخلى الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ عن إنسانيته مع جمال موسيالا رغم حاجته للدعم بقوة خلال الفترة الحالية؟

  • imago-sport-1083388129.jpgIMAGO / Eibner

    "لغة المال" التي شوهت كرة القدم

    "إنه يعتبر اللاعبين أبناءه والزملاء إخوة له" .. هذا ما وصفت به صحيفة "Süddeutsche Zeitung" أولي هونيس في تقريرها عام 2015، أي قبل 11 عامًا، ويبدو أن التغييرات التي شهدها عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة أثرت على تعامله مع اللاعبين..

    الصحفي لوثار ماتيوس؛ أسطورة ألمانيا والمحلل الرياضي حاليًا، في حديثه مع برنامج "Sky90"، برر موقف أولي هونيس مع جمال موسيالا بأنه "محاولة لتحفيز اللاعب لاستعادة مستواه المعهود".

    تفسير غريب للغاية، خاصةً وأنه تحدث عما يتقاضاه اللاعب، وليس عن مجرد جوانب فنية!

    SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

    أما ماتياس سامر؛ أسطورة ألمانيا، فكان أكثر جرأة، مؤكدًا أن الاعتبارات المالية جزءًا من كرة القدم، معلقًا عبر "سكاي": "أولي لا يأبه بمن يرون أن ما قاله جيد أو عكس ذلك. أولي سيكون أول من يحمي هذا الفتى فوق كل شيء، وهذا أمر لا جدال فيه، لكن من ناحية أخرى، يهمه أمر بايرن ميونخ أيضًا، ومن منظور النادي، فإن مطالبة لاعب بالتخلي عن جزء من راتبه، إن كان غير متاح للعب لفترة طويلة، أمر مشروع تمامًا".

    ما قاله ماتياس سامر يلخص حال كرة القدم في السنوات الأخيرة، فلم يعد اللاعب إنسانًا في عالم الساحرة المستديرة، بل أحد أصول الأندية المالية والاستثمارية، وأي ضرر يصيب هذا الأصل، تتنحى معه الحسابات الإنسانية جانبًا، ويعلو صوت الاقتصاد ولغة المال.

    قديمًا كانت المستديرة لعبة الوفاء والانتماء، لكنها لم تعد كذلك في ظل الاستثمارات الضخمة وارتفاع عقود اللاعبين، فمن كان يدعمهم أولي هونيس قبل سنوات، لم تكن رواتبهم كما يتقاضى جمال موسيالا حاليًا.

    ربما لا يمكن لوم أولي هونيس على حساباته الاقتصادية ولا يمكننا حتى مطالبته بتجاهل مصالح ناديه، لكن يبقى السؤال: هل أصبح راتب جمال موسيالا أهم من معاناته الصحية؟ وهل باتت قيمة اللاعب في كرة القدم الحديثة تُقاس بما يقدمه للنادي فقط، حتى في أصعب لحظاته؟! .. سؤال يستحق التأمل من القائمين على اللعبة!

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بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

الدوري الألماني

20 نوفمبر 2026

كولن

كولن