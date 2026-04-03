يكرر خطاياه مع جلاكتيكوس الرجال.. ثورة نسائية مطلوبة في ريال مدريد على فلورنتينو بيريز!

الملكي النسائي في وضع صعب!

يشهد قطاع كرة القدم النسائية في نادي ريال مدريد حالة من الغليان الشعبي والإعلامي عقب سلسلة من الهزائم المذلة التي تلقاها الفريق أمام غريمه التقليدي برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية. 

الخسارة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت إعلانًا رسميًا عن فشل ذريع لمشروع استنزف الملايين دون أن يحقق الحد الأدنى من التنافسية.

سقط الفريق الملكي بنتيجة إجمالية وصلت إلى 12 هدفًا مقابل هدفين في مجموع المباراتين بعد أن تجرع مرارة الهزيمة بسداسية نظيفة في لقاء الإياب. 

هذه النتائج الكارثية التي تكررت في ظرف أيام معدودة فصل بينها هزيمة أخرى بثلاثية في الدوري الإسباني وضعت الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز في قفص الاتهام حيث تعالت الأصوات المطالبة بوقف نزيف السمعة الرياضية الذي بات يهدد بريق الشعار الأبيض.


  • أرقام كارثية تزلزل أركان البيت الملكي


    تجاوزت الأزمة الحالية مجرد كونها كبوة جواد لتصبح ظاهرة متكررة تعكس فجوة فنية وتاريخية مثيرة للقلق. 

    تشير الإحصائيات إلى تفوق كاسح لبرشلونة بواقع 25 انتصارًا مقابل فوز واحد فقط لريال مدريد منذ تأسيس الفريق النسائي مع فارق أهداف شاسع بلغ 103 أهداف مقابل 13 هدفًا. 

    هذا الانهيار لم يقتصر على النتائج الرقمية بل امتد ليشمل الحالة النفسية للاعبات والجهاز الفني حيث اعترف المدرب باو كيسادا بالعجز الكامل أمام هيمنة الفريق الكتالوني. 

    يرى المتابعون أن الفوارق لم تعد تقتصر على المهارات الفردية بل امتدت لتشمل التنظيم الجماعي والروح القتالية وهو ما ظهر جليًا في المواجهات الثلاث الأخيرة التي كشفت عورة الدفاع المدريدي وهشاشة المنظومة الفنية التي تبدو تائهة تمامًا أمام النسق العالي للمنافس.


    • إعلان

  • استثمار مالي ضخم بلا رؤية رياضية


    لا يمكن تبرير هذا الفشل بنقص التمويل المادي حيث أنفق النادي الملكي مبالغ طائلة منذ الاستحواذ على رخصة نادي تاكون في عام 2019. 

    تشير التقارير المالية إلى أن إجمالي ما استثمره النادي في رواتب اللاعبات والأجهزة الفنية وصل إلى 48 مليون يورو متجاوزًا أندية عريقة في الكرة النسائية مثل مانشستر سيتي في السنوات القليلة الماضية.
    ومع ذلك يظهر الخلل الواضح في كيفية توجيه هذه الاستثمارات حيث ركزت الإدارة على جلب الأسماء الرنانة دون بناء هيكل رياضي متكامل.
    وفي المقابل نجد أن برشلونة يخصص ميزانية سنوية تبلغ حوالي 20 مليون يورو وهي ميزانية تتجاوز بالفعل ما يخصصه الملكي سنويًا لكنه نجح في تحويلها إلى آلة حاصدة للبطولات وصناعة نجمات عالميات حصدن جوائز الكرة الذهبية مثل أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس.

    الفارق الجوهري يكمن في أن برشلونة يتعامل مع كرة القدم النسائية كاستثمار طويل الأمد بينما يبدو ريال مدريد وكأنه يحاول شراء النجاح السريع عبر الصفقات الجاهزة.



  • عقيدة الصفقات الكبرى وسوء التخطيط


    يكرر فلورنتينو بيريز في الفريق النسائي ذات الأخطاء التي ارتكبها مع فريق الرجال في حقبة النجوم الكبار السابقة حيث يتم التركيز على التسويق والأسماء العالمية على حساب التوازن الفني. 

    نجح النادي في توجيه ضربات قوية في سوق الانتقالات عبر التعاقد مع الموهبة الكولومبية ليندا كايسيدو والاسكتلندية كارولين وير بالإضافة إلى ضم هدافة الدوري الإسباني ألبا ريدوندو والمدافعة ماريا مينديز والجناح إيفا نافارو على مدار سنوات قليلة.

    ورغم تكدس هذه النجوم إلا أن الفريق يفتقر إلى الهوية الفنية الواضحة والانسجام المطلوب داخل الملعب. 

    سياسة حشد النجوم دون وجود مدرب صاحب مشروع قوي أو نظام لعب محدد جعلت من ريال مدريد مجرد مجموعة من المواهب الفردية التي تنهار سريعًا أمام الفرق المنظمة التي تمتلك فلسفة كروية راسخة تعتمد على التدرج في الفئات السنية وتطوير الكوادر الفنية.


  • جدار فلورنتينو بيريز وغياب الدعم المؤسسي


    تتجه أصابع الاتهام مباشرة نحو رئيس النادي بسبب ما يوصف بالبرود في التعامل مع ملف كرة القدم النسائية. 

    يعيب الكثيرون على بيريز غيابه المستمر عن منصات الدعم في مباريات السيدات مقارنة بحرصه الدائم على التواجد مع فريق الرجال. 

    وقد زادت حدة الانتقادات بعد تسريب تفاصيل حوار دار بينه وبين اللاعبة ميلاني ليوبولز حيث اشترط الرئيس تحقيق اللقب الأول للسماح للفريق باللعب على الملعب الرئيسي للنادي وهو سانتياجو برنابي.

    هذا الموقف يعكس نظرة دونية للمشروع النسائي الذي لا يزال يعامل كقسم ثانوي رغم الملايين التي تضخ فيه. 

    غياب الدعم المؤسسي وعدم وجود استراتيجية تسويقية تليق بحجم ريال مدريد جعل اللاعبات يشعرن بالعزلة والضغط المستمر دون وجود حماية إدارية أو مشروع إعلامي يصنع منهن قدوات للأجيال القادمة كما فعل برشلونة الذي نجح في جذب أكثر من 60000 مشجع لملعبه في مباريات السيدات تمامًا كلقاءات فريق الرجال.


  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    بيت القصيد


    الأزمة التي يعيشها ريال مدريد النسائي ليست مجرد خسارة مباراة أو فقدان لقب بل هي صرخة في وجه إدارة تظن أن التاريخ والمال كافيان لصناعة المجد. 

    لقد أثبتت التجارب المريرة أن تكديس النجوم دون روح أو خطة عمل هو طريق مختصر نحو الفشل الذريع. 

    الثورة المطلوبة اليوم تبدأ من تغيير العقلية الإدارية والاعتراف بأن منافسة برشلونة تتطلب بناء منظومة متكاملة تبدأ من القواعد والناشئات ولا تنتهي بمجرد التوقيع مع لاعبات عالميات.

    إذا لم يستوعب فلورنتينو بيريز هذا الدرس جيدًا فإن الفريق النسائي سيظل مجرد ظل شاحب في سماء الكرة الإسبانية وستبقى صرخات الجماهير التي تتساءل عن قرارات بيريز التي تطارده في كل إخفاق جديد.


