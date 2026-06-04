جفارديول هو القادم؟ صفقة كبرى في ريال مدريد تثير الغموض حول موقف روديجر

تشير التقارير إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز وجوسيه مورينيو، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعود لتولي منصب المدير الفني، حريصان على التعاقد مع المدافع الكرواتي. قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية التي كان الجميع يترقبها بفارغ الصبر، دخل بيريز في حرب مزايدة مع منافسه إنريكي ريكيلمي حول تعزيزات ريال مدريد.

ووعد بيريز، في حال إعادة انتخابه، ليس فقط بإعادة مورينيو، بل أيضًا بضمان انتقال إيبراهيما كوناتي، الذي سيصل، وفقًا لتقارير إعلامية متواصلة، في صفقة انتقال مجانية قادمًا من نادي ليفربول.

ومع ذلك، فإن عملية تجديد الدفاع لم تكتمل بعد. تعد قدرة جفارديول على اللعب في مركز الظهير الأيسر أمرًا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، نظرًا للمشاكل التي واجهها هذا المركز في الموسم الماضي. فقد كان أداء ألفارو كاريراس، الذي تم التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو قادمًا من بنفيكا لشبونة بناءً على طلب تشابي ألونسو، مخيبًا للآمال إلى حد كبير منذ رحيل ألونسو بعد ستة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

كما سيغيب فيرلان ميندي عن الملاعب لعدة أشهر بعد إصابة خطيرة أخرى، ومن المتوقع أن يغادر ديفيد ألابا في صفقة انتقال مجانية.

ويدخل ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال في الصورة، حيث أفاد خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أن ريال مدريد قد اتصل به بالفعل. وكما هو الحال مع جفارديول، من المتوقع أن تكون أي صفقة لضم الإيطالي تنافسية للغاية.