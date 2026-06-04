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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Tim Ursinus و علي سمير

جفارديول هو القادم؟ صفقة كبرى في ريال مدريد تثير الغموض حول موقف روديجر

الدوري الإسباني
انتقالات
ريال مدريد
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
أنطونيو روديجر
جوسكو جفارديول
ريكاردو كالافيوري
جوزيه مورينيو

تعزيزات شاملة في دفاع ريال مدريد

يعمل ريال مدريد حاليًا على قدم وساق لتجهيز تشكيلته للموسم الجديد. وهناك مؤشرات قوية على أن تغييرًا جذريًا في تشكيلة الفريق قادم، لا سيما في خط الدفاع. ويبدو الآن أن لاعبين آخرين من نجوم الدفاع قد لفتا انتباه «الميرينجي».

وفقًا لمحطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية، دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع يوشكو جفارديول من مانشستر سيتي، في خطوة تأتي بعد أن ارتبط اسم المدافع بنادي بايرن ميونخ.

  • صفقة أخرى قادمة

    تشير التقارير إلى أن الرئيس فلورنتينو بيريز وجوسيه مورينيو، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعود لتولي منصب المدير الفني، حريصان على التعاقد مع المدافع الكرواتي. قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية التي كان الجميع يترقبها بفارغ الصبر، دخل بيريز في حرب مزايدة مع منافسه إنريكي ريكيلمي حول تعزيزات ريال مدريد.

     ووعد بيريز، في حال إعادة انتخابه، ليس فقط بإعادة مورينيو، بل أيضًا بضمان انتقال إيبراهيما كوناتي، الذي سيصل، وفقًا لتقارير إعلامية متواصلة، في صفقة انتقال مجانية قادمًا من نادي ليفربول. 

    ومع ذلك، فإن عملية تجديد الدفاع لم تكتمل بعد. تعد قدرة جفارديول على اللعب في مركز الظهير الأيسر أمرًا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، نظرًا للمشاكل التي واجهها هذا المركز في الموسم الماضي. فقد كان أداء ألفارو كاريراس، الذي تم التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو قادمًا من بنفيكا لشبونة بناءً على طلب تشابي ألونسو، مخيبًا للآمال إلى حد كبير منذ رحيل ألونسو بعد ستة أشهر فقط من توليه المسؤولية. 

    كما سيغيب فيرلان ميندي عن الملاعب لعدة أشهر بعد إصابة خطيرة أخرى، ومن المتوقع أن يغادر ديفيد ألابا في صفقة انتقال مجانية.

    ويدخل ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال في الصورة، حيث أفاد خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أن ريال مدريد قد اتصل به بالفعل. وكما هو الحال مع جفارديول، من المتوقع أن تكون أي صفقة لضم الإيطالي تنافسية للغاية.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    تعليق جفارديول على التكهنات

    يمتد عقد كالافيوري مع «المدفعجية» حتى عام 2029، لكن فشله في حجز مكان أساسي تحت قيادة ميكيل أرتيتا الموسم الماضي يشير إلى احتمال انتقاله. ففي نهائي دوري أبطال أوروبا، قضى الـ120 دقيقة كاملة على مقاعد البدلاء. على النقيض من ذلك، كان جفارديول لاعبًا أساسيًا تحت قيادة بيب جوارديولا حتى تعرض لكسر في عظم الساق في وقت سابق من هذا العام.

    وأكد ذلك مؤخرًا لموقع TheCroatian، حيث علق على التكهنات للمرة الأولى قائلاً: "لقد سمعنا جميعًا الشائعات المختلفة. أنا سعيد في ناديي؛ لدي كل ما أحتاجه. قبل الإصابة، كنت ألعب كل مباراة. بعد كأس العالم، سنرى ما سيحدث".

    وقد أدى رحيل جوارديولا بالفعل إلى إعادة ترتيب أوراق مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتولى إنزو ماريسكا دفة القيادة.

  • غموض حول موقف روديجر

    كما يسعى ريال مدريد إلى تعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث من المقرر أن يغادر نجم النادي داني كارباخال، في حين لم يثبت ترنت ألكسندر-أرنولد بعد أنه التعزيز المطلوب. ولذلك، وضع النادي نصب عينيه دينزل دومفريس لاعب إنتر، حيث أفاد رومانو بأن «البلانكوس» سيقومون بتفعيل الشرط الجزائي في عقده بقيمة 20 مليون يورو.

    وهذا يعني وجود ثلاثة وجوه جديدة في خط الدفاع الرباعي المفضل لمورينيو في الموسم المقبل. أما بالنسبة لمركز قلب الدفاع الثاني، فسيتنافس عليه دين هاوسن، وإيدر ميليتاو المصاب، وراؤول أسينسيو، وأنطونيو روديجر — بشرط أن يمدد روديجر عقده المنتهي.

     وأفادت قناة "سكاي" مؤخرًا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد لمدة عام واحد. ومع ذلك، إذا انضم قلب دفاع آخر إلى جانب كوناتي، فسيكون هناك فائض واضح في قلب الدفاع، وبالتالي منافسة شرسة على المراكز.