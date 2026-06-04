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Erling Haaland RodriGetty Images
Moataz Bellah El Hadedy و محمد سعيد

جزء من اللعبة .. إنريكي ريكيلمي يتبع خطة "سرقة فيجو" لنقل هالاند ورودري إلى ريال مدريد!

انتقالات
ريال مدريد
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
رودري

منافس بيريز يتحدى رغم نفي والد النجم النرويجي ووكيلته

بلغت المنافسة على رئاسة نادي ريال مدريد ذروتها، حيث يرفض المرشح إنريكي ريكيلمي التراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رغبته في التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري.

وعلى الرغم من النفي القاطع من الجانب الآخر، يصر رجل الأعمال البالغ من العمر 37 عامًا على أن لديه خطة جاهزة لجلب أكبر نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

  • منافس بيريز يؤكد صفقة هالاند

    أكد إنريكي ريكيلمي، المرشح المنافس لفلورنتينو بيريز على مقعد رئاسة ريال مدريد مجددًا على وعده بالتعاقد مع هالاند، ووصف النفي الأخير من قبل المقربين من المهاجم النرويجي بأنه ليس أكثر من "جزء من اللعبة".

    بعد ظهوره الذي احتل عناوين الصحف في برنامج "إل هورميغويرو"، حيث ادعى ريكيلمي أن هالاند "يريد القدوم إلى مدريد"، تحدث المرشح إلى صحيفة "آس"لتوضيح موقفه بشأن المهاجم النرويجي، الذي لا يزال الهدف الرئيسي لحملته الانتخابية الطموحة.

    ريكيلمي مصمم على أن الصفقة ممكنة، قائلاً: "هالاند لديه بند في عقده. إنه اسم كبير، وقد تم العمل عليه منذ بعض الوقت. عليك أن تضع في اعتبارك أن هذه ترشيح؛ هذه انتخابات. يمكن أن يفوز أحدهما أو الآخر".

    وأضاف: "أفهم أنه يتعين عليهم رعاية اللاعب وحمايته داخل النادي وداخل فريقه. يبدو ذلك طبيعيًا بالنسبة لي. لكنني سعيد جدًا بأن أتمكن من الإعلان عن أن شخصيات عظيمة مثل هالاند، ستلعب لريال مدريد، إذا أصبحت رئيسًا".

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  • جزء من اللعبة

    واجهت الحملة الضخمة بشأن قدوم هالاند إلى مدريد عقبة كبيرة، عندما أصدرت رافايلا بيمنتا، وكيلة النجم النرويجي، ووالده ألفي هالاند، بيانًا مشتركًا وصفوا فيه هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة".

    ومع ذلك، قارن ريكيلمي الوضع بصفقة انتقال لويس فيجو المثيرة للجدل من غريم برشلونة اللدود في عام 2000، مشيرًا إلى أن النفي العلني يعد تكتيكًا دفاعيًا معتادًا خلال مفاوضات الانتقالات البارزة ودورات الانتخابات.

    وعندما سُئل ريكيلمي عن رد الفعل العنيف، أجاب: "حسنًا، هذا جزء من اللعبة. لا أحد يعرف ذلك أفضل منك. لقد حدث ذلك أيضًا مع فيجو؛ هذا جزء من كرة القدم لحماية اللاعب".

    وأضاف: "تحدثنا قبل ذلك وبعده، وكذلك مع بابلو (باركيرو)، ممثل رودري. أعلم جيدًا أنه يتعين عليك التحدث إلى مانشستر سيتي. الظروف مختلفة، حالة رودري تختلف عن حالة هالاند، لكن عليك التحدث إلى مانشستر سيتي. نحن نكن أقصى درجات الاحترام للنادي".



  • الضمانات المالية الشخصية للأعضاء

    في خطوة تهدف إلى إثبات صدق نواياه أمام الأعضاء المصوتين في نادي ريال مدريد، وضع ريكيلمي ثروته الخاصة على المحك، حيث وعد بأنه في حال فشله في الوفاء بوعوده المتعلقة بانتقالات اللاعبين، فسوف يتحمل شخصيًا رسوم العضوية لجميع الأعضاء المصوتين في النادي.

    وتهدف هذه الإستراتيجية الجريئة إلى التباين مع فترة ولاية الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز التي استمرت لفترة طويلة.

    وأوضح: "لإقناع الأعضاء؟ بصرف النظر عما قلته، قدمت ضمانة، ضمانة شخصية بأنني إذا فشلت في أي من تلك الوعود، سأدفع شخصياً رسوم 100 ألف عضو في ريال مدريد (حوالي 15 مليون يورو)".

    وأردف: "لا يمكنني أن أطلب ثقة الأعضاء إذا لم أثق في الاقتراح الذي قدمته بنفسي. لن أضر بسمعتي الشخصية أو المهنية، سواء بصفتي مشجعًا لريال مدريد أو عضوًا في النادي، من خلال تقديم هذا أو ذاك".

  • manchester cityGetty Images

    احترام موقف مانشستر سيتي

    على الرغم من ثقته، أقر ريكيلمي بأن المفاوضات الرسمية مع مانشستر سيتي لا تزال ضرورية لإنهاء صفقتي هالاند ورودري، حيث كشف المرشح أن فريقه قد بدأ بالفعل اتصالات سرية مع بطل الدوري الإنجليزي لتجنب أي سوء فهم ناجم عن تصريحاته العلنية وظهوره الإعلامي المتكرر.

    واختتم ريكيلمي حديثه بالتطرق إلى الاحتكاك المحتمل الذي قد تسببه حملته في ملعب الاتحاد: "إنه برنامج ترفيهي. كرة القدم هي كرة القدم؛ وهذا جزء من كرة القدم. يجب أن نواصل الحوار، مع أقصى درجات الاحترام لمانشستر سيتي؛ يجب أن نجلس معًا. اللاعب لديه بند في عقده، وقد أرسلنا بالفعل رسالة خاصة إلى مانشستر سيتي يوم الأربعاء. لأنه حتى بسبب مشكلة اللغة، قد يفهمون شيئاً آخر، لكن الأمر واضح".