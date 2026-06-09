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"جردوا برشلونة من ألقاب حقبة نيجريرا".. تفاصيل ملف بيريز الخاص في الاتحاد الأوروبي!
بيريز يستهدف فرض عقوبات تاريخية
بعد فوزه الساحق في الانتخابات بنسبة 65 إلى 35، والذي ضمن له استمرار رئاسته، لم يضيع بيريز أي وقت في تصعيد حرب ريال مدريد ضد غريمه الأبدي. فقد أرسل النادي رسمياً ملفاً قانونياً مثيراً للجدل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الهيئة الإدارية الوحيدة التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بالسلطة اللازمة لفرض «العقوبة الرادعة» التي يرى ريال مدريد أنها ضرورية.
بينما ركزت التقارير السابقة على احتمال فرض حظر أوروبي، أفادت صحيفة "آس" أن الإدارة في البرنابيو تضغط الآن من أجل اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في شطب ألقاب برشلونة السابقة من سجلات الأرقام القياسية.
وتشير هذه الخطوة إلى انهيار تام في العلاقات الدبلوماسية بين أكبر ناديين في إسبانيا. وقد أعرب بيريز صراحةً عن ضرورة اتخاذ هذا الإجراء، حيث أعلن بشكل شهير أن العلاقة بين العملاقين الإسبانيين قد انتهت رسمياً.
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الملف المثير الذي يضم 500 صفحة
وفقًا لصحيفة «آس»، فإن التقرير الذي أُرسل إلى نيون هو وثيقة مفصلة بدقة تبلغ 500 صفحة. وتحتوي على ما يصفه مسؤولو ريال مدريد بـ«أدلة دامغة» على وجود فساد منهجي أثر على نتائج الدوري الإسباني على مدار 20 عامًا.
وتشمل الوثائق، حسب ما ورد، تفصيلاً موسمياً للنقاط التي يعتقد ريال مدريد أنها "سُرقَت" منه بسبب تحيز الحكام. وكان بيريز دقيقاً للغاية في اتهاماته، حيث ادعى سابقاً أن "هذا العام سُلبت منا ما بين 16 و18 نقطة".
من خلال تقديم هذه البيانات إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، يأمل ريال مدريد في إقناع الرئيس ألكسندر تشيفرين بأن غرامة بسيطة أو تعليق مؤقت غير كافيين لمثل هذا الحجم من المخالفة المزعومة.
موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وموقف الانتظار
وكان تشيفيرين قد وصف قضية نيجريرا في وقت سابق بأنها واحدة من أخطر الحالات التي شهدها في عالم كرة القدم منذ أن بدأ انخراطه في هذه الرياضة عام 2023. ورغم أن الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية كانت قد أوقفت تحقيقاتها الخاصة للسماح بإجراء الإجراءات القضائية الإسبانية، فإن وصول ملف نادي ريال مدريد يعيد هذه القضية إلى صدارة جدول الأعمال في سويسرا.
وتُعتبر الاجتماعات الأخيرة بين بيريز وتشيفيرين ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو بمثابة أساس استراتيجي لهذا الطلب الرسمي.
على الرغم من الضغط من العاصمة، لم تشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إلى ما إذا كان لديه الصلاحية القانونية أو الإرادة لسحب الألقاب المحلية بأثر رجعي. ومع ذلك، ظل الاتحاد "يقظًا" ولم يغلق ملفه بشأن النادي الكتالوني على الإطلاق.
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عصر جديد في البرنابيو
مع اشتداد حدة المعركة القانونية، يشهد ريال مدريد في الوقت نفسه تحولاً رياضياً هائلاً. ومن المقرر أن يعلن النادي عن تعيين جوزيه مورينيو مدرباً جديداً له في الأيام المقبلة، في إشارة إلى العودة إلى موقف مؤسسي أكثر قتالية داخل الملعب وخارجه. وبالتوازي مع التغيير الإداري، أتم النادي بالفعل صفقات التعاقد مع إيراهيما كوناتي ودينزل دومفريس، كما ضمن عودة نيكو باز إلى صفوف الفريق الأول.
وتشير الاستراتيجية المزدوجة المتمثلة في التعاقدات القوية والحرب القانونية إلى أن بيريز يعتزم استخدام ولايته الجديدة لإعادة تشكيل هرم كرة القدم الإسبانية بشكل دائم.