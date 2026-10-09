جرح مفتوح.. هكذا يصلح برشلونة ما أفسده في النهاية المثالية لليونيل ميسي!

المشهد الأخير الذي حبس أنفاس عشاق الساحرة المستديرة في مختلف بقاع الأرض لم يكن مجرد ختام اعتيادي لمسيرة قائد دولي، بل كان لوحة بديعة صاغتها مشاعر الصدق والعرفان والتاريخ.

اختار ليونيل ميسي لحظة الرحيل عن منتخب الأرجنتين بكامل إرادته وكرامته وهيبته، محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وزملائه وعشرات الآلاف من الجماهير الوفية التي ذرفت الدموع تصفيقًا واعترافًا بفضله الكبير على كرة القدم.

كانت تلك اللحظة تجسيدًا حيًا للنهاية المثالية التي يستحقها أي بطل أسطوري، لكنها في الوقت نفسه أعادت فتح جرحًا غائرًا لا يزال ينزف في ذاكرة كرة القدم وأعادت تسليط الضوء على الخطيئة الكبرى التي ارتكبها نادي برشلونة في حق رمزه التاريخي الأول.



