جراهام بوتر يرد على جوزيه مورينيو بعد أن شكك مدرب بنفيكا في قرار مدرب المنتخب السويدي

على الرغم من أدائه المتميز مع ناديه، فإن مسيرة هذا الظهير مع المنتخب الوطني الأول لا تزال قصيرة بشكل لافت. حتى الآن، لم يشارك سوى في مباراتين وديتين مع السويد، حيث لعب ضد إستونيا في يناير 2024 وضد لوكسمبورغ في مارس من العام الماضي. ومؤخراً، قرب نهاية مرحلة تصفيات كأس العالم، وجد نفسه إما على مقاعد البدلاء أو مستبعداً تماماً من التشكيلة من قبل الجهاز الفني. وبينما سيطرت الجدل حول استبعاده الحالي على عناوين الأخبار مؤخراً، يجب على المنتخب الوطني أن يعيد تركيزه بالكامل على الملعب بسرعة، حيث أن ضمان التأهل أمام أوكرانيا هو الأولوية القصوى للفريق الحالي.