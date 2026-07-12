وصل كلًا من فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعد مواجهات مثيرة في المونديال.

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

البطولة وصلت إلى أمتارها الأخيرة حيث الإثارة والجنون، إذ يحلم المنتخب الفرنسي بنهائي ثالث على التوالي، بينما تبحث كتيبة التانجو عن تكرار لقب النسخة الماضية والفوز مجددًا.

أما إسبانيا فتبحث عن لقب غائب منذ 2010 وإنجلترا لم تحقق البطولة منذ 1966.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.