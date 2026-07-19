جدول مباريات كأس آسيا 2027 .. والقنوات الناقلة

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا 2027، في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات في آسيا، وذلك خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني حتى 5 فبراير/شباط 2027. وتأتي استضافة المملكة للبطولة للمرة الأولى في تاريخها، في حدث يُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتنظيمًا يعكس التطور الذي تشهده كرة القدم السعودية.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا وطنيًا يتنافسون على لقب بطل آسيا، في النسخة الثالثة على التوالي التي تُقام بهذا العدد من المنتخبات، بعدما تم توسيعها من 16 إلى 24 فريقًا بدءًا من نسخة 2019، وسط ترقب لمنافسات قوية بين أبرز المنتخبات الآسيوية الساعية للتتويج باللقب القاري.

ونرصد لكم في السطور التالية، جدول مباريات ونتائج وترتيب مجموعات بطولة كأس آسيا 2027، والقنوات الناقلة لمنافساتها.