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Asian cup trophy 아시안컵 트로피Getty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات كأس آسيا 2027 .. والقنوات الناقلة

كأس آسيا

تعرف على موعد كأس آسيا 2027 وجدول المباريات وترتيب المجموعات والنتائج وجميع القنوات الناقلة للبطولة..

تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا 2027، في النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات في آسيا، وذلك خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني حتى 5 فبراير/شباط 2027. وتأتي استضافة المملكة للبطولة للمرة الأولى في تاريخها، في حدث يُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتنظيمًا يعكس التطور الذي تشهده كرة القدم السعودية.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا وطنيًا يتنافسون على لقب بطل آسيا، في النسخة الثالثة على التوالي التي تُقام بهذا العدد من المنتخبات، بعدما تم توسيعها من 16 إلى 24 فريقًا بدءًا من نسخة 2019، وسط ترقب لمنافسات قوية بين أبرز المنتخبات الآسيوية الساعية للتتويج باللقب القاري.

ونرصد لكم في السطور التالية، جدول مباريات ونتائج وترتيب مجموعات بطولة كأس آسيا 2027، والقنوات الناقلة لمنافساتها.

  • متى موعد كأس آسيا 2027؟

    موعد انطلاق منافسات كأس العالم 2026 سيكون يوم 7 يناير/كانون الثاني 2027، وتستمر المنافسات حتى يوم 5 فبراير\شباط 2027.

     البطولةالافتتاحالنهائي
    الحدثكأس آسيا 2027

    7 يناير\كانون الثاني 2027

    5 فبراير\شباط 2027

    المكان

    المملكة العربية السعودية

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  • ما القنوات الناقلة لكأس آسيا 2027؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2027، في منطقة الشرق الأوسط.

    ولهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن متابعة المباريات عن طريق تطبيق TOD TV و beIN Connect.

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    البطولةالموعدالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
    كأس آسيا 20277 يناير - 5 فبراير 2027beIN SprotsbeIN connect
    TOD

  • ما نظام كأس آسيا 2027؟

    تعتمد بطولة كأس آسيا 2027 نظام مشاركة 24 منتخباً، يتم توزيعهم على ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات. ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية التي تُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية وتحديد بطل القارة.

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  • ترتيب المجموعة الأولى - كأس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1السعودية00000000
    2الكويت00000000
    3عمان00000000
    4فلسطين00000000

  • ترتيب المجموعة الثانية - كأس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1أوزبكستان00000000
    2البحرين00000000
    3كوريا الشمالية00000000
    4الأردن00000000

  • ترتيب المجموعة الثالثة - كأس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1إيران00000000
    2سوريا00000000
    3قيرغيزستان00000000
    4الصين00000000

  • ترتيب المجموعة الرابعة - كأس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1أستراليا  00000000
    2طاجكستان 00000000
    3العراق 00000000
    4سنغافورة00000000

  • ترتيب المجموعة الخامسة - كاس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1كوريا الجنوبية 00000000
    2الإمارات  00000000
    3فيتنام00000000
    4اليمن00000000

  • ترتيب المجموعة السادسة - كاس آسيا 2027

    المركزالمنتخبالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1اليابان 00000000
    2قطر 00000000
    3تايلاند 00000000
    4إندونيسيا00000000

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    السعودية - فلسطين الخميس 7 يناير 2027 لم يحدد بعد
    البحرين - كوريا الشمالية الجمعة 8 يناير 2027 لم يحدد بعد
    أوزبكستان - الأردن الجمعة 8 يناير 2027 لم يحدد بعد
    الكويت - عمان الجمعة 8 يناير 2027 لم يحدد بعد
    إيران - الصين السبت 9 يناير 2027 لم يحدد بعد
    سوريا - قيرغيزستان السبت 9 يناير 2027 لم يحدد بعد
    أستراليا - سنغافورة السبت 9 يناير 2027 لم يحدد بعد
    الإمارات - فيتنام الأحد 10 يناير 2027 لم يحدد بعد
    كوريا الجنوبية - اليمن الأحد 10 يناير 2027 لم يحدد بعد
    طاجكستان - العراق الأحد 10 يناير 2027 لم يحدد بعد
    اليابان - إندونيسيا الإثنين 11 يناير 2027 لم يحدد بعد
    قطر - تايلاندالإثنين 11 يناير 2027 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الثانية

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    فلسطين - الكويت الثلاثاء 12 يناير 2027 لم يحدد بعد
    عمان - السعودية الثلاثاء 12 يناير 2027 لم يحدد بعد
    كوريا الشمالية - أوزبكستان الأربعاء 13 يناير 2027 لم يحدد بعد
    الأردن - البحرين الأربعاء 13 يناير 2027 لم يحدد بعد
    قيرغيزستان - إيران الأربعاء 13 يناير 2027 لم يحدد بعد
    سنغافورة - طاجكستان الخميس 14 يناير 2027 لم يحدد بعد
    الصين - سوريا الخميس 14 يناير 2027 لم يحدد بعد
    العراق - أستراليا الخميس 14 يناير 2027 لم يحدد بعد
    فيتنام - كوريا الجنوبية الجمعة 15 يناير 2027 لم يحدد بعد
    اليمن - الإمارات الجمعة 15 يناير 2027 لم يحدد بعد
    إندونيسيا - قطر السبت 16 يناير 2027 لم يحدد بعد
    تايلاند - اليابانالسبت 16 يناير 2027 لم يحدد بعد

  • جدول مباريات دور مجموعات كأس آسيا 2027 - الجولة الثالثة

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    السعودية - الكويت الأحد 17 يناير 2027 لم يحدد بعد
    عمان - فلسطين الأحد 17 يناير 2027 لم يحدد بعد
    أوزبكستان - البحرين الإثنين 18 يناير 2027 لم يحدد بعد
    قيرغيزستان - الصين الإثنين 18 يناير 2027 لم يحدد بعد
    كوريا الشمالية - الأردن الإثنين 18 يناير 2027 لم يحدد بعد
    إيران - سوريا الإثنين 18 يناير 2027 لم يحدد بعد
    أستراليا - طاجكستان الثلاثاء 19 يناير 2027 لم يحدد بعد
    العراق - سنغافورة الثلاثاء 19 يناير 2027 لم يحدد بعد
    اليابان - قطر الأربعاء 20 يناير 2027 لم يحدد بعد
    تايلاند - إندونيسيا الأربعاء 20 يناير 2027 لم يحدد بعد
    كوريا الجنوبية - الإمارات الأربعاء 20 يناير 2027 لم يحدد بعد
    فيتنام - اليمنالأربعاء 20 يناير 2027 لم يحدد بعد