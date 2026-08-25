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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
الأهلي ضد أوكلاند
الأهلي
أوكلاند
ماميلودي صن داونز
باريس سان جيرمان
تولوكا
المملكة العربية السعودية
نيوزيلندا
جنوب أفريقيا
فرنسا
المكسيك

كل ما تريد معرفته عن كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026

يترقب عشاق الكرة العالمية، نسخة جديدة من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026، للعام الثالث على التوالي والتي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحل محل كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية الآن بشكل مختلف، حيث تجمع 32 ناديًا من مختلف أنحاء العالم في دولة معينة وذلك كل 4 سنوات، وستكون نسختها الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس إنتركونتيننتال تضم الأندية أبطال 6 قارات، حيث يتنافس عليها كل من دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان "بطل أوروبا"، بالنسخة السابقة منها بعد الفوز في النهائي على فلامنجو البرازيلي.

ونرصد في السطور التالية جدول مباريات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2026" والفرق المشاركة والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.

  • ما هي بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

    بطولة كأس إنتركونتيننتال عادت في العام الماضي بعد غياب 20 عامًا، لتُشعل نار التنافس العالمي بين أبطال القارات الستة التابعة للفيفا وفاز ريال مدريد بلقبها الأول بعد العودة.

    فبعد توسيع بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، حرص الفيفا على الحفاظ على روح التنافس بين أبطال القارات من خلال إطلاق هذه البطولة السنوية الجديدة.

    ووافق مجلس الفيفا في 14 مارس 2023 على إطلاق بطولة سنوية جديدة تُعرف باسم كأس القارات للأندية أو كأس إنتركونتيننتال.

    وتُعد هذه البطولة الجديدة بمثابة تطور هام في عالم كرة القدم، حيث ستُتيح للمتابعين من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمنافسات قوية تجمع أفضل الفرق من مختلف القارات على أرض الملعب.

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  • ما نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

    تُعد بطولة كأس إنتركونتيننتال بمثابة إعادة إحياء لروح التنافس العالمي بين أبطال القارات، حيث تُمثل بديلاً للنسخة السنوية من بطولة كأس العالم للأندية التي أُعيد تنظيمها لتصبح بطولة تقام كل أربع سنوات بمشاركة أكبر عدد من الفرق.

    وتستلهم هذه البطولة اسمها من بطولة كأس العالم للأندية بين القارات السابقة، التي أُقيمت آخر مرة في عام 2004 بين أبطال دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس.

    وتتميز بطولة كأس العالم للأندية بين القارات بنظامها الفريد، حيث ستمنح إعفاءً مباشرًا إلى المباراة النهائية لصالح نادي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بينما ستخوض الفرق الأخرى المتأهلة رحلة مثيرة عبر الأدوار التمهيدية ونصف النهائي.

    وتتكون البطولة من أربع مراحل رئيسية:

    كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا: حيث يلعب الأهلي ضد أوكلاند في السعودية والفائز يسافر إلى جنوب إفريقيا ليلعب ضد ماميلودي صن داونز.

    ديربي أمريكا: وفيه يلعب بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يحدد بعد) ضد بطل الكونكاكاف فريق ديبورتيفو تولوكا.

    كأس التحدي: وفيه الفائز من كأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا يلعب ضد بطل ديربي أمريكا.

    نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026: ويواجه فيه باريس سان جيرمان بطل كأس التحدي.

  • أين تقام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

    تخالف بطولة كأس إنتركونتيننتال النسخة التقليدية لكأس العالم للأندية في نظام استضافة المباريات، حيث لن تُقام في بلد محدد، بل ستلعب الأدوار الأولى على ملعب أحد الفرق المشاركة.

    وتتميز هذه البطولة بنظامها الفريد، حيث سيستضيف كل فريق من الفرق المشاركة في الدور الأول والثاني مباراته على ملعبه الخاص، مما يضفي على البطولة أجواءً حماسية وتفاعلية مع الجماهير.

    أما مباريات ديربي أمريكا ونصف النهائي والنهائي، فسوف تقام بدولة واحدة مثلما حدث في النسخة الماضية، ولم يتم تحديد بعد هذا البلد.

    وتُعد هذه الميزة الجديدة إضافة مميزة لبطولة كأس إنتركونتيننتال، حيث ستتيح الفرصة لجماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم لمتابعة فرقهم المفضلة على ملاعبهم الخاصة، مما سيُضفي على البطولة رونقًا خاصًا ويزيد من حماسها.

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  • متى موعد بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

    حد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعدًا لانطلاق بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026، وسوف تبدأ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

    تنطلق البطولة بمواجهة الأهلي السعودي "بطل آسيا" وأوكلاند النيوزيلندي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا" في الدور الأول، والفائز سيواجه ماميلودي صن داونز "بطل إفريقيا" في ربع النهائي

    وسيتم استكمال المواجهات حتى المرحلة الأخيرة في شهر ديسمبر المقبل.

  • ما القنوات الناقلة لبطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    تنقل شبكة MBC مباراة الأهلي وأوكلاند في الجولة الافتتاحية وذلك عبر MBC أكشن وكذلك تطبيق MBC شاهد.

    أما المراحل النهائية فلم يتم تحديد بعد الناقل الرسمي لها، لكن النسخ الماضية نُقلت البطولة عبر شبكة beIN SPORTS.

  • ما هي الفرق المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026؟

    تأهلت 5 فرق من أصل 6 إلى البطولة، إذ كان الأهلي السعودي أول الواصلين بعد تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفاز أوكلاند النيوزيلندي ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا 2026.

    وجاء ماميلودي صن داونز ليحقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي ليلحق بهما.

    أما بطل أوروبا، فقد حقق باريس سان جيرمان اللقب بعد الفوز على آرسنال.

    وبالنسبة لبطل الكونكاكاف، فقد نجح ديبورتيفو تولوكا المكسيكي في حصد البطولة.

    ولم يتحدد بعد بطل كوبا ليبرتادوريس 2026.

    الفريقسبب التأهلتاريخ التأهل
    الأهلي السعوديبطل دوري أبطال آسيا 2025-202625 إبريل 2026
    أوكلاند النيوزيلنديبطل دوري أبطال أوقيانوسيا 202620 مايو 2026
    ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيابطل دوري أبطال أفريقيا 2025-202626 مايو 2026
    باريس سان جيرمان الفرنسيبطل دوري أبطال أوروبا 2025-202630 مايو 2026
    ديبورتيفو تولوكا المكسيكيبطل دوري أبطال الكونكاكاف 202630 مايو 2026
    غير محدد بعدبطل كوبا ليبرتادوريس 202628 نوفمبر 2026

  • جدول مباريات كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026

    كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا

    #المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1الأهلي السعودي - أوكلاندالأربعاء 26 أغسطس 2026،
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 الإنماء
    2صن داونز - (الأهلي/أوكلاند)السبت 19 سبتمبر 2026 لوفتوس فيرسفيلد

    ديربي أمريكا

    #المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    3ديبورتيفو تولوكا - بطل كوبا ليبرتادوريسلم يحدد بعد--

    كأس التحدي

    #المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    4الفائز من مباراة 3 - الفائز من مباراة 2ديسمبر 2026--

    نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2026


    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    النهائيديسمبر 2026--

  • الفائزون بكؤوس بطلو القارات للأندية إنتركونتيننتال عبر التاريخ

    فاز ريال مدريد بأول نسخة من كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال تلاه باريس سان جيرمان

    النسخةالبطلالوصيف
    2024ريال مدريدباتشوكا
    2025باريس سان جيرمانفلامنجو

    أما بالنسبة لباقي الكؤوس فجاءت كالآتي:

    النسخةكأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسياديربي أمريكاكأس التحدي
    2024الأهليباتشوكاباتشوكا 
    2025بيراميدزفلامنجوفلامنجو
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