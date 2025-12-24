جدول مباريات كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى البطولة الأكبر والأكثر متابعة في تاريخ الرياضة، في نسختها الثالثة والعشرين الفريدة والاستثنائية.

هذه النسخة تحمل طابعًا استثنائيًا لعدة أسباب، أولها أنها تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، لتجسّد روح التعاون وتوسيع قاعدة الجماهيرية في القارة الأمريكية.

وتأتي نسخة 2026 لتسجل حدثًا تاريخيًا آخر، حيث يرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930، ما يمنح فرصًا أكبر للدول الصاعدة ويزيد من حدة المنافسة والإثارة.

هذا التوسع يعكس رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تعزيز شمولية اللعبة وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشعوب لتعيش تجربة المونديال عن قرب.

التحضيرات جارية على قدم وساق في المدن المستضيفة، حيث تُجهّز الملاعب والبنى التحتية لاستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم. ومع توقعات بزيادة قياسية في نسب المشاهدة والحضور الجماهيري، يُنتظر أن يكون كأس العالم 2026 حدثًا رياضيًا وثقافيًا يترك بصمة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم العالمية.

ويرصد كووورة في السطور التالية، جدول مباريات ونتائج وترتيب مجموعات بطولة كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة لمنافستها.