جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

بسبب التوسع التاريخي في كأس العالم 2026، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، مقارنة بـ32 منتخبًا في النسخ السابقة، مع توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب الذي يستمر حتى المباراة النهائية وتحديد بطل العالم.
ويشارك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 عدد 32 منتخبًا، بعد تأهلهم من مرحلة المجموعات. وتُلعب جميع مباريات هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب.
وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي (90 دقيقة)، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، يُحسم التأهل عبر ركلات الترجيح.
أما في دور الـ32، فيواجه أربعة من متصدري المجموعات منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بينما يلتقي ثمانية متصدرين آخرين مع المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث. وفي المقابل، تتواجه بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني مع بعضها البعض لاستكمال مواجهات هذا الدور.
وتستمر البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب المباشر عبر أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل كأس العالم 2026.