جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

في النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي قبل الوصول إلى هذا الدور.

مواجهات كثيرة مرتقبة لفرق برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول وغيرها.

وفي التقرير الآتي، نتعرف على موعد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة.