مصعب صلاح

جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة ..

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

في النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي قبل الوصول إلى هذا الدور.

مواجهات كثيرة مرتقبة لفرق برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وليفربول وغيرها.

وفي التقرير الآتي، نتعرف على موعد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة.


  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - دور الـ 16

    أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

    جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

    وكانت القرعة قد أقيمت يوم 27 فبراير 2026 في مدينة نيون السويسرية.

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - دور الـ 16 (مباريات الذهاب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    جلطة سراي - ليفربولالثلاثاء 10 مارس 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 رامس بارك
    نيوكاسل - برشلونةالثلاثاء 10 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سانت جيمس بارك
    أتالانتا - بايرن ميونخالثلاثاء 10 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 نيوبالانس
    أتلتيكو مدريد - توتنهامالثلاثاء 10 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    باير ليفركوزن - آرسنالالأربعاء 11 مارس 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 باي أرينا
    باريس سان جيرمان - تشيلسيالأربعاء 11 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    ريال مدريد - مانشستر سيتيالأربعاء 11 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  سانتياجو برنابيو
    بودو/جليمت - سبورتنج الأربعاء 11 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أسبميرا

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - دور الـ 16 (مباريات الإياب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سبورتنج - بودو/جليمتالثلاثاء 17 مارس 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 خوسيه الفالادي
    تشيلسي - باريس سان جيرمانالثلاثاء 17 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ستامفورد
    مانشستر سيتي - ريال مدريدالثلاثاء 17 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 اتحاد
    آرسنال - باير ليفركوزنالثلاثاء 17 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 إمارات
    برشلونة - نيوكاسل يونايتدالأربعاء 18 مارس 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 كامب نو
    ليفربول - جلطة سرايالأربعاء 18 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أنفيلد
    بايرن ميونخ - أتالانتاالأربعاء 18 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أليانز أرينا
    توتنهام - أتلتيكو مدريدالأربعاء 18 مارس 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 توتنهام هوتسبير

  • ما موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تبدأ مرحلة الذهاب في  ثمن النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس المقبل، على أن تكون جولة الإياب في الأسبوع التالي وتحديدًا يومي 17-18 مارس.

     دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب10-11 مارس
    مباريات الإياب17-18 مارس
