جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

ينطلق موسم جديد من دوري روشن السعودي 2026-2027، في ظل ترقب كبير على المستوى العربي والعالمي بعد التطور الكبير للمسابقة في السنوات الأخيرة.

بوجود كوكبة من نجوم كرة القدم العالميين، حسم النصر لقب دوري روشن الموسم الماضي بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما توّج الأهلي باللقب الآسيوي.

دعمت الكثير من أندية دوري روشن صفوفها بنجوم من الطراز العالمي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ما يمهد لموسم ناري بالمسابقة المحلية، التي تستقطب الأنظار بشدة.

وأعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد انطلاق دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026–2027، إذ تبدأ المنافسات يوم الخميس 13 أغسطس 2026.

كما أكد نهاية منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 يوم 29 مايو 2027.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات الدوري السعودي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب، وسجل الفائزين، وكل ما تريد معرفته: