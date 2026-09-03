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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. الترتيب والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد
القادسية
نيفتشي ضد القوة الجوية
نيفتشي
القوة الجوية
الاستقلال ضد السد
الاستقلال
السد
شباب أهلي دبي ضد تراكتور
شباب أهلي دبي
تراكتور
الشمال ضد الاتحاد
الشمال
الأهلي ضد باختاكور
باختاكور
القادسية ضد الوصل
الوصل
جامبا أوساكا ضد كونغ ان نهان دان
جامبا أوساكا
كونغ ان نهان دان
راتشابوري ضد شنجهاي بورت
راتشابوري
شنجهاي بورت
كاشيما آنتلرز ضد نيوكاسل جيتس
كاشيما آنتلرز
نيوكاسل جيتس
دايجون سيتيزن ضد كيوتو سانجا إف سي
دايجون سيتيزن
كيوتو سانجا إف سي
بيجينج جوان ضد بوهانج ستيلرز
بيجينج جوان
بوهانج ستيلرز
جوهور دار التعظيم ضد بوريرام يونايتد
جوهور دار التعظيم
بوريرام يونايتد
العين ضد النصر
العين
الهلال ضد الغرافة
الغرافة
جيونبك هيونداي موتورز ضد كاشيوا رايسول
جيونبك هيونداي موتورز
كاشيوا رايسول
بورت اوثوريتي ضد فيسيل كوبي
بورت اوثوريتي
فيسيل كوبي
أوزبكستان
العراق
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
اليابان
فيتنام
تايلاند
الصين
أستراليا
كوريا الجنوبية
ماليزيا

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي...

يترقب عشاق كرة القدم دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، تلك البطولة التي ينتظرها أكثر من مليار شخص من الشرق إلى الغرب، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تغييرات عديدة في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى 3 بطولات بدلًا من بطولتين، بهدف تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات وزيادة نسبة المشاهدة حول العالم.

كما تم زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الحالية، مما يعد بالمزيد من الإثارة والمواجهات القوية.

وتمكن الأهلي السعودي من حصد اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر موسمين، وسوف يواجه منافسة شرسة خلال الموسم الحالي.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته..

  • ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    في ديسمبر 2022، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء إعادة هيكلة شاملة لمسابقات الأندية، حيث تقرر تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة القارية الأولى من 40 فريقًا إلى 24 فريقًا في مرحلة الدوري، موزعة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 12 فريقًا لكل منطقة.

    وبموجب النظام الجديد، يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين من منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج ملعبه.

    ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث يُقام دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، بينما تُلعب جميع المباريات اعتبارًا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي من مباراة واحدة، على ملعب محايد وفي دولة مستضيفة واحدة.

    وفي أغسطس 2023، أكد الاتحاد الآسيوي اعتماد هذا النظام بداية من موسم 2024-2025، بالتزامن مع تغيير اسم البطولة رسميًا إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    كما أوضح الاتحاد أن جميع السجلات والإحصائيات التاريخية الخاصة بدوري أبطال آسيا ستظل معتمدة، وستُحتسب ضمن السجل الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

    واعتبارًا من موسم 2026-2027، تقرر توسيع مرحلة الدوري لتشمل 32 ناديًا بدلًا من 24، بواقع 16 ناديًا من منطقتي الغرب والشرق، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد المباريات، وتعزيز مستوى المنافسة، ومنح عدد أكبر من الأندية فرصة المشاركة في البطولة القارية الأبرز.

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  • جدول مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

    بدأت المرحلة التمهيدية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 11 أغسطس 2026، على أن تنطلق المجموعات يوم 14 سبتمبر وحتى 17 فبراير 2027.

    وتجرى مباريات دور الـ 16 في مارس 2027، ثم الأدوار الإقصائية في نهاية أبريل من العام ذاته، على أن يكون النهائي يوم 1 مايو.

    المرحلةالجولةموعد القرعةالغربالشرق
    المرحلة التمهيدية-11 أغسطس 2026
    مرحلة الدوريالجولة 118 أغسطس 202614–15 سبتمبر 202615–16 سبتمبر 2026
    الجولة 212–13 أكتوبر 202613–14 أكتوبر 2026
    الجولة 326–27 أكتوبر 202627–28 أكتوبر 2026
    الجولة 42–3 نوفمبر 20263–4 نوفمبر 2026
    الجولة 523–24 نوفمبر 202624–25 نوفمبر 2026
    الجولة 67–8 ديسمبر 20261–2 ديسمبر 2026
    الجولة 78–9 فبراير 20279–10 فبراير 2027
    الجولة 815–16 فبراير 202716–17 فبراير 2027
    دور الـ 1625 فبراير 20271–16 مارس 20279–17 مارس 2027
    المرحلة الإقصائيةربع النهائي13 مارس 202723–30 إبريل 2027
    نصف النهائي
    النهائي1 مايو 2027

  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    لم يعد من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 عبر أكثر من ناقل في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

    الشبكة خصصت قناتي beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 2 لبث المباريات.

    وبجانب بي إن، فإنّ قنوات الكأس تنقل بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وتحديدًا عبر القناتين الخامسة والسادسة.

    وإن كنت من متابعي البث المباشر عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق TOD TV.

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  • ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - (منطقة الغرب)

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1الأهلي00000000
    2العين00000000
    3الغرافة00000000
    4الهلال00000000
    5الاتحاد00000000
    6النصر00000000
    7القادسية00000000
    8القوة الجوية00000000
    9السد00000000
    10الشمال00000000
    11الوصل00000000
    12استقلال00000000
    13باختاكور00000000
    14نيفتشي00000000
    15شباب الأهلي00000000
    16تراكتور00000000

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الأولى (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - القوة الجويةالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		 استقلال
    الشمال - الاتحادالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 البيت
    شباب الأهلي - تراكتورالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 راشد
    القادسية - الوصلالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الاستقلال - السدالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ستاد البصرة
    الأهلي - باختاكورالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الإنماء
    العين - النصرالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    الهلال - الغرافةالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثانية (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - القادسيةالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		 باختاكور
    الوصل - الأهليالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 زعبيل
    تراكتور - الشمالالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الغرافة - الاستقلالالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ملعب ثاني بن جاسم
    النصر - نيفتشيالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - العينالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    السد - الهلالالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الاتحاد - شباب الأهليالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثالثة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - الاتحادالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    العين - تراكتورالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    الأهلي - الغرافةالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 الإنماء
    القادسية - السدالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    النصر - الوصلالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - باختاكورالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    شباب الأهلي - الاستقلالالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 راشد
    الشمال - الهلالالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 البيت

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الرابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - النصرالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    السد - الأهليالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الوصل - القوة الجويةالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل
    تراكتور - نيفتشيالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الغرافة - القادسيةالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    الاتحاد - العينالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    الاستقلال - الشمالالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الهلال - شباب الأهليالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الخامسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - الهلالالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    الشمال - الأهليالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 البيت
    تراكتور - الوصلالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    العين - الاستقلالالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    القوة الجوية - الغرافةالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الاتحاد - باختاكورالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    شباب الأهلي - القادسيةالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 راشد
    النصر - السدالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السادسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - تراكتورالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    القادسية - الشمالالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الوصل - الاتحادالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل
    السد - القوة الجويةالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الهلال - العينالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا
    الاستقلال - نيفتشيالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الغرافة - النصرالثلاثاء 8 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    الأهلي - شباب الأهليالثلاثاء 8 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - الاستقلالالإثنين 8 فبراير 2027،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    العين - القادسيةالإثنين 8 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    تراكتور - السدالإثنين 8 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الاتحاد - الغرافةالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    النصر - الشمالالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - شباب الأهليالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    نيفتشي - الأهليالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    الوصل - الهلالالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثامنة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    القادسية - نيفتشيالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الشمال - القوة الجويةالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 البيت
    الهلال - باختاكورالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا
    الغرافة - تراكتورالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    شباب الأهلي - النصرالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 راشد
    الاستقلال - الوصلالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    السد - الاتحادالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الأهلي - العينالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء

  • ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - (منطقة الشرق)

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1بوريرام يونايتد 00000000
    2كاشيما أنتليرز00000000
    3جيونبوك00000000
    4شنغهاي بورت00000000
    5دايجون هانا00000000
    6فيسيل كوبي00000000
    7نيوكاسل جيتس00000000
    8جوهور دار التعظيم00000000
    9بورت00000000
    10بكين00000000
    11بوهانج ستيلرز00000000
    12كاشيوا ريسول00000000
    13كونج آن هانوي00000000
    14كيوتو سانجا00000000
    15راتشابوري00000000
    16جامبا أوساكا00000000

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الأولى (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    راتشابوري - شنغهاي بورتالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ميتر فول
    جامبا أوساكا - كونج آن هانويالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ستاد مدينة سويتا
    دايجون هانا - كيوتو سانجاالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		  ملعب كأس العالم بدايجون
    كاشيما أنتليرز - نيوكاسل جتسالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ملعب كاشيما
    بكين - بوهانج ستيلرزالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		 ستاد العمال
    جوهور - بوريرام يونايتدالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		 ستاد السلطان إبراهيم
    جيونبوك - كاشيوا ريسولالأربعاء 16 سبتمبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ملعب جيونجو كأس العالم
    بورت - فيسيل كوبيالأربعاء 16 سبتمبر 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		 تاماسات

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثانية (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيوكاسل جتس - جامبا أوساكاالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		 مركز نيوكاسل الدولي
    شنغهاي بورت - دايجون هاناالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 سايك موتور بودونج آرينا
    بوهانج ستيلرز - جوهورالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ستيل يارد
    كيوتو سانجا - راتشابوريالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ملعب سانجا
    كونج آن هانوي - كاشيما أنتليرزالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		 هانج داي
    بوريرام يونايتد - بكينالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		 ستاد بوريرام
    كاشيوا ريسول - بورتالأربعاء 14 أكتوبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ملعب هيتاتشي كاشيوا
    فيسيل كوبي - جيونبوكالأربعاء 14 أكتوبر 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		 ميساكي بارك

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثالثة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    دايجون هانا - فيسيل كوبيالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كأس العالم بدايجون
    كيوتو سانجا - نيوكاسل جتسالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب سانجا
    جوهور - بورتالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد السلطان إبراهيم
    شنغهاي بورت - كونج آن هانويالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 سايك موتور بودونج آرينا
    راتشابوري - كاشيوا ريسولالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ميتر فول
    بكين - جيونبوكالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ستاد العمال
    جامبا أوساكا - بوريرام يونايتدالأربعاء 28 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد مدينة سويتا
    كاشيما أنتليرز - بوهانج ستيلرزالأربعاء 28 أكتوبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كاشيما

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الرابعة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيوكاسل جتس - شنغهاي بورتالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    11:45 السعودية، 12:45 الإمارات    		 مركز نيوكاسل الدولي
    كاشيو ريسول - دايجون هاناالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب هيتاتشي كاشيوا
    فيسيل كوبي - راتشابوريالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ميساكي بارك
    جيونبوك - جوهورالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب جيونجو كأس العالم
    كونج آن هانوي - كيوتو سانجاالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 هانج داي
    بورت - بكينالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 باثوم ثاني
    بوهانج ستيلرز - جامبا أوساكاالأربعاء 4 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستيل يارد
    بوريرام يونايتد - كاشيما أنتليرزالأربعاء 4 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ملعب بوريرام 

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الخامسة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيوكاسل جتس - كاشيو ريسولالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    11:45 السعودية، 12:45 الإمارات    		 ملعب سنترال كوست
    كيوتو سانجا - بوهانج ستيلرزالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب سانجا
    دايجون هانا - بكينالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كأس العالم بدايجون
    كونج آن هانوي - فيسيل كوبيالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 هانج داي
    راتشابوري - جوهورالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ميتر فول
    شنغهاي بورت - بوريرام يونايتدالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 سايك موتور بودونج آرينا
    جامبا أوساكا - بورتالأربعاء 25 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد مدينة سويتا
    كاشيما أنتليرز - جيونبوكالأربعاء 25 نوفمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كاشيما

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السادسة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بوهانج ستيلرز - شنغهاي بورتالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستيل يارد
    كاشيو ريسول - كونج آن هانويالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب هيتاتشي كاشيوا
    فيسيل كوبي - نيوكاسل جتسالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ميساكي بارك
    بوريرام يونايتد - كيوتو سانجاالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ستاد بوريرام
    بكين - راتشابوريالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 العمال
    جوهور - دايجون هاناالثلاثاء 1 ديسمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ستاد السلطان إبراهيم
    جيونبوك - جامبا أوساكاالأربعاء 2 ديسمبر 2026،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب جيونجو كأس العالم
    بورت - كاشيما أنتليرزالأربعاء 2 ديسمبر 2026،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 تاماسات

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السابعة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيوكاسل جتس - جوهورالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    11:45 السعودية، 12:45 الإمارات    		 مركز نيوكاسل الدولي
    كيوتو سانجا - جيونبوكالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب سانجا
    دايجون هانا - كاشيما أنتليرزالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كأس العالم بدايجون
    شنغهاي بورت - بورتالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 سايك موتور بودونج آرينا
    كونج آن هانوي - بكينالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 هانج داي
    راتشابوري - جامبا أوساكاالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    16:15 السعودية، 17:15 الإمارات    		 ميتر فول
    كاشيو ريسول - بوريرام يونايتدالأربعاء 10 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب هيتاتشي كاشيوا
    فيسيل كوبي - بوهانج ستيلرزالأربعاء 10 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ميساكي بارك

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثامنة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بوهانج ستيلرز - كاشيوا ريسولالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستيل يارد
    جامبا أوساكا - دايجون هاناالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد مدينة سويتا
    بكين - نيوكاسل جتسالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد العمال
    بورت - كيوتو سانجاالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 تاماسات
    جوهور - كونج آن هانويالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد السلطان إبراهيم
    بوريرام يونايتد - فيسيل كوبيالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ستاد بوريرام 
    جيونبوك - شنغهاي بورتالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب جيونجو كأس العالم
    كاشيما أنتليرز - راتشابوريالثلاثاء 16 فبراير 2027،
    14:00 السعودية، 15:00 الإمارات    		 ملعب كاشيما

  • ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال آسيا عبر التاريخ؟

    يعد الهلال أكثر الفرق الآسيوية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا عبر التاريخ، وذلك برصيد 4 ألقاب:

    الناديالبطلالوصيف
    الهلال4 (1991، 1999–2000 ،2019، 2021)5 (1986 ،1987 ،2014 ،2017، 2022)
    بوهانج ستيلرز3 (1996–97 ،1997–98 ،2009)1 (2021)
    أوراوا ريد دياموندز3 (2007 ،2017، 2022)1 (2019)
    الأهلي السعودي2 (2024-25, 2025-26)2 (1985–86، 2012)
    استقلال الإيراني2 (1970، 1990–91)2 (1991، 1998–99)
    سيونجنام2 (1995، 2010)2 (1996–97،2004)
    العين الإماراتي2 (2002-03، 2023-24)2 (2005، 2016)
    الاتحاد السعودي2 (2004، 2005)1 (2009)
    جيونبوك2 (2006، 2016)1 (2011)
    مكابي2 (1969، 1971)-
    السد2 (1988–89، 2011)-
    ثاي فارمرز2 (1993–94، 1994–95)-
    سوون سامسونج2 (2000–01، 2001–02)-
    أولسان هيونداي2 (2012، 2020)-
    جوانزو2 (2013، 2015)-
    جوبليو إيواتا1 (1998-99)2 (1999–2000، 2000–01)
    هبوعيل1 (1967)1 (1970)
    لياونينج1 (1989–90)1 (1990–91)
    بوسان بارك1 (1985–86)-
    جيف يونايتد1 (1986)-
    طوكيو فيردي1 (1987)-
    باس طهران1 (1992–93)-
    جامبا أوساكا1 (2008)-
    ويسترن سيدني1 (2014)-
    كاشيما أنتلرز1 (2018)-