كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 تبدأ مواجهات إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها لقاء ميلان وفينورد، بينما يلتقي بايرن ميونخ بفريق سيلتك، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة تستمر مواجهات الجولة الثامنة، والتي أبرزها مواجهة الهلال والوصل، والتي يسعى فيها زعيم آسيا لاسترجاع الصدارة من الأهلي السعودي..

وفي الدوري المصري نتابع الجولة 14، يلتقي زد وطلائع الجيش، بينما يواجه المصري البورسعيدي فريق غزل المحلة، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 22 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.