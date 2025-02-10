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Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةمانشستر سيتي v ريال مدريدالدوري المصري الممتازمانشستر سيتيريال مدريدبريست v باريس سان جيرمانبريستباريس سان جيرمانسينترال كوست مارينرز v جوهور دار التعظيمسينترال كوست مارينرزجوهور دار التعظيمالأهلي v غزل المحلةالأهليغزل المحلةفاركو v الزمالكفاركوالزمالك

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 تبدأ مواجهات ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها نهائي مُبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان بفريق بريست، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة تستمر مواجهات الجولة السابعة.

وفي الدوري المصري نتابع الجولة 13، والتي أبرزها لقاء الأهلي وغزل المحلة، ومواجهة الزمالك وفاركو، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 21 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.