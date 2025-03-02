كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 3 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الإثنين 3 مارس 2025 تبدأ مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي نتابع فيها لقاء النصر واستقلال طهران، بينما يلتقي السد بفريق الوصل، وفي الدوري الإسباني نتابع مباراة وحيدة تجمع فياريال وإسبانيول ضمن الجولة 26، بالاضافة إلى مباريات الدوري المصري، الأمريكي ودوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 مارس 2025 والقنوات الناقلة.