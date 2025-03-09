كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 10 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الإثنين 10 مارس 2025 تبدأ مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي نتابع فيها لقاء النصر واستقلال طهران، بينما يلتقي السد بفريق الوصل، وفي الدوري الإسباني نتابع مباراة وحيدة تجمع جيرونا وإسبانيول ضمن الجولة 27، بالاضافة إلى لقاء وست هام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي ومباريات دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 مارس 2025 والقنوات الناقلة.