كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 9 مارس 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 9 مارس 2025 نستكمل مواجهات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي آرسنال ومانشستر يونايتد في مباراة غاية في الأهمية، بينما يحل ليستر سيتي ضيفاً على تشيلسي، كما يستضيف توتنهام فريق بورنموث.

وفي الدوري الإسباني يلتقي ريال مدريد ورايو فاييكانو في الجولة 27، بينما يتواجه أتلتيكو مدريد وخيتافي، كما نتابع لقاء إنتر ميامي وشارلوت في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي، بالاضافة إلى مباريات الجولة 25 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 مارس 2025 والقنوات الناقلة.