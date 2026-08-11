يدخل الهلال منافسات كأس الملك السعودي 2025-2026، رافعًا شعار رد الاعتبار من أجل مصالحة جماهيره بعد موسم محلي محبط لم ينجح خلاله في حصد أي لقب، بينما كان تفوقه الوحيد عالميًا في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يدخل البطولة تحت قيادة فنية جديدة للإيطالي سيموني إنزاجي الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2025، ويطمع في استعادة هيبة الزعيم داخل السعودية من خلال حصد بطولات دوري روشن وكأس الملك والسور السعودي.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة العدالة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر/أيلول، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ويستعرض كووورة، في هذا التقرير، جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2025-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته: