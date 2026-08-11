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Al Hilal(C)Getty Images
محمد سعيد

ترجمه

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال
العدالة ضد الهلال
العدالة
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026، المواعيد والقنوات الناقلة..

يدخل الهلال منافسات كأس الملك السعودي 2025-2026، رافعًا شعار رد الاعتبار من أجل مصالحة جماهيره بعد موسم محلي محبط لم ينجح خلاله في حصد أي لقب، بينما كان تفوقه الوحيد عالميًا في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يدخل البطولة تحت قيادة فنية جديدة للإيطالي سيموني إنزاجي الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2025، ويطمع في استعادة هيبة الزعيم داخل السعودية من خلال حصد بطولات دوري روشن وكأس الملك والسور السعودي.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة العدالة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر/أيلول، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ويستعرض كووورة، في هذا التقرير، جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2025-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته:

  • نظام كأس الملك السعودي 2025-2026

    تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

    علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.

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  • مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026

    المرحلةالتاريخ
    دور الـ3221 - 24 سبتمبر/أيلول 2025
    دور الـ1627 - 28 أكتوبر/تشرين أول 2025
    ربع النهائي22 - 23 ديسمبر/كانون أول 2025
    نصف النهائي23 - 24 فبراير/شباط 2026
    النهائيلم يتحدد بعد

  • ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2025-2026؟

    تمتلك شبكة "الثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

    وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.

    وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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  • جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2025-2026

    الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
    32العدالة - الهلالالإثنين 22 سبتمبر 2025
    21:30 السعودية، 22:30 الإمارات    		1-0ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
    16الأخدود - الهلالالثلاثاء 28 أكتوبر 2025
    18:10 السعودية، 19:10 الأمارات    		1-0مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية
    ربع النهائيالهلال - الفتحالسبت 29 نوفمبر 2025
    17:40 السعودية، 18:40 الإمارات    		1-4المملكة أرينا
    نصف النهائيالأهلي - الهلالالأربعاء 18 مارس 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الأمارات    		1-1
    (4-2)    		الإنماء
    النهائيالخلود - الهلالالجمعة 8 مايو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		2-1الإنماء

  • سجل الهلال في كأس الملك السعودي عبر التاريخ

    الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويجعدد مرات الوصافةسنوات الوصافة
    الهلال111961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، 2020، 2023، 202481963، 1968، 1976، 1981، 1985، 1987، 2010، 2022
دوري روشن السعودي
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الهلال
الهلال
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