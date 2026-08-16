جدول مباريات الدوري المصري 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يُعد الدوري المصري أحد أشهر الدوريات في إفريقيا والوطن العربي، بسبب سيطرة أندية "الأهلي والزمالك وبيراميدز" والمنتخب على أغلب البطولات في القارة، وبعد حصول بيراميدز على دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والمُنافسة الشرسة التي أبداها في الموسم المنقضي أستطاع أن يُفرض نفسه كخصم جديد قد يُضيف مُصطلح جديد وهو "مُثلث الرعب المصري"، إضافة إلى "قطبي الكرة المصرية"، لتزيد حدة المنافسة والصراع على اللقب.

نسخة 2025-2026 من الدوري المصري شهدت منافسة مثيرة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، وصلت إلى الجولة الأخيرة قبل أن يحصد المارد الأبيض اللقب.

وتشهد النسخة الحالية غياب نادي الإسماعيلي للمرة الثانية في تاريخ النادي، والأولى منذ 68 عاماً، حيث هبط لأول مرة في موسم 1957-1958.

في هذا التقرير الآتي نستعرض معًا جدول مباريات وترتيب الدوري المصري 2026-2027، وما هي القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن البطولة.