جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب

نجح آرسنال في حصد لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026 للمرة الأولى منذ 2004 في تاريخه ليصل إلى اللقب رقم 14 في تاريخه.

ونجحت كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا في تعويض العديد من السنوات العجاف، سواء تلك التي لم يكن آرسنال منافسًا بها أو السنوات الأخيرة التي كان آرسنال يصل فيها دائمًا للمحطات الأخيرة قبل أن يفقد كل شيء.

نستمر الإثارة لموسم جديد مع طموح الفرق الكبرى في الوصول إلى لقب الدوري الإنجليزي مجددًا.

ونستعرض لكم في هذه السطور جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة للمسابقة وترتيب الفرق، وكل ما تريد معرفته.