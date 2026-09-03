جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 .. المباريات والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، البطولة التي ينتظرها أكثر من مليار مشاهد من مختلف القارات، والتي تعد النسخة الأبرز على صعيد الأندية الآسيوية لما تحمله من منافسة محتدمة وأسماء لامعة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أعلن عن هيكلة جديدة لمسابقاته اعتبارًا من موسم 2024-2025، حيث جرى تقسيم بطولات الأندية إلى ثلاث بطولات بدلًا من اثنتين، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة التسويقية للمسابقات وزيادة جماهيريتها عالميًا، لتصبح القارة الصفراء أكثر جذبًا للاستثمارات والمتابعة.

كما زاد عدد الفرق المشاركة في النسخة الحالية لضمان المزيد من الإثارة.

وكان الأهلي قد حقق اللقب في آخر نسختين ويسعى لتعزيز مكانة أندية الغرب في البطولة بحصد الثالثة على التوالي.

لكن المنافسة قائمة في ظل تواجد عدد من الأندية السعودية والعربية تبحث بقوة عن اللقب أبرزها الهلال والاتحاد والنصر والقادسية بجانب السد والشمال وأهلي دبي والعين وغيرها من الأندية.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والترتيب والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته..