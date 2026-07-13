جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات

دخل المنتخب الوطني النسائي للولاياتالمتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًّا على فريق كان في أمس الحاجة إلى ذلك بالضبط. وفي غضون أسابيع قليلة من توليها منصبها الجديد، قادت المدربة السابقة لفريق تشيلسي المنتخب الأمريكي إلى الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، موجهةً بذلك رسالة إلى بقية الفرق النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب الحائز على لقب كأس العالم أربع مرات قد تعرض لأبكر خروج له من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، مما أدى إلى استقالة فلاتكو أندونوفسكي من منصب المدرب الرئيسي. لذا، كان من دواعي سرور الأمة أن ترى المنتخب يعود إلى مستوى الفوز باللقب في وقت قصير جدًا. والآن، مع توفر متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، وهي كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لـ«هايز» التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان استعدادهن للتنافس على اللقب.

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