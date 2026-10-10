دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، وتركت إيما هايز أثرًا فوريًا في فريق كان بحاجة إلى ذلك تمامًا. فبعد أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى الميدالية الذهبية الأولمبية، موجّهةً رسالة إلى بقية منتخبات كرة القدم النسائية مع انطلاق دورة جديدة لكأس العالم.

كان المنتخب، المتوج بلقب كأس العالم أربع مرات، قد ودّع كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ورحل فلاتكو أندونوفسكي عن منصبه مدربًا للمنتخب نتيجةً لذلك. لذا، شكّلت عودة الفريق إلى مستوى المنافسة على الألقاب بهذه السرعة مصدر سعادة للجماهير في البلاد. والآن، مع بقاء متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

لدى جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات، ومبارياته ونتائجه، وكيفية مشاهدته في عام 2026...