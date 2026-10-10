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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة منتخب الولايات المتحدة للسيدات

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات

دليل شامل لعام منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شي بيليفز ومباريات تصفيات كأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، وتركت إيما هايز أثرًا فوريًا في فريق كان بحاجة إلى ذلك تمامًا. فبعد أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى الميدالية الذهبية الأولمبية، موجّهةً رسالة إلى بقية منتخبات كرة القدم النسائية مع انطلاق دورة جديدة لكأس العالم.

كان المنتخب، المتوج بلقب كأس العالم أربع مرات، قد ودّع كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ورحل فلاتكو أندونوفسكي عن منصبه مدربًا للمنتخب نتيجةً لذلك. لذا، شكّلت عودة الفريق إلى مستوى المنافسة على الألقاب بهذه السرعة مصدر سعادة للجماهير في البلاد. والآن، مع بقاء متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

لدى جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات، ومبارياته ونتائجه، وكيفية مشاهدته في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة للسيدات في عام 2026؟

    استهل المنتخب الأمريكي للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين استضاف فيهما باراجواي وتشيلي، وقدم أداءً مهيمنًا في كلتيهما ليبدأ 2026 بصورة إيجابية للغاية. ولفت الفوز على تشيلي الأنظار على وجه الخصوص، إذ حققته تشكيلة هي الأقل خبرة للمنتخب منذ أكثر من 20 عامًا.

    وأكد فريق هايز تلك البداية في مارس، فتُوّج بكأس «شي بيليفز» للمرة الثامنة بفضل انتصاراته على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل المنتخب الأمريكي أي هدف خلال البطولة.

    وتلقى المنتخب الأمريكي هزيمته الأولى في 2026 خلال أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مبارياته الثلاث أمام اليابان. لكنه خرج أيضًا بانتصارين من فترة التوقف الدولي تلك، فضلًا عن استفادته من مواجهة أحد أفضل المنتخبات في كرة القدم.

    وتلت ذلك هزيمة أخرى في يونيو بالبرازيل، لكن المنتخب الأمريكي عاد بعد أيام ليفوز على البلد المضيف لكأس العالم للسيدات 2027، في مباراة طغت عليها البطاقات الحمراء العديدة التي أُشهرت في دقائقها الأخيرة.

  • ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة للسيدات في عام 2026؟

    تتبقى فترتان رسميتان للتوقف الدولي في عام 2026، من بينهما فترة نوفمبر التي سيشارك خلالها منتخب الولايات المتحدة للسيدات في بطولة الكونكاكاف للسيدات. وستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، فيما تتنافس المنتخبات أيضًا على مقعدين في بطولة الملحق بين القارات. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة للسيدات يحتاج فقط إلى الفوز بمباراة واحدة، أمام السلفادور، لحجز مقعده في البرازيل.

    وتُقام مباراتا نصف نهائي البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة، في الأول من ديسمبر، تليهما في اليوم التالي مباريات التأهل إلى ملحق كأس العالم بين الاتحادات القارية، قبل إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في الخامس من ديسمبر. وتُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التأهل للملحق جميعها على ملعب تكساس هيلث مانسفيلد، بينما يستضيف ملعب شيل إنرجي في هيوستن مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

    وسيستعد منتخب الولايات المتحدة للسيدات للبطولة بمباراتين أمام إسبانيا، بطلة العالم الحالية. كما وصل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 الصيف الماضي، وسيسافر إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بعدما ضمن تأهله إلى كأس العالم للسيدات 2027 في يونيو، ما يفتح الباب أمام مباريات ودية من بينها مواجهتاه مع بطل أولمبياد 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيف تشاهد منتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026؟

    حقوق بث مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات هي نفسها حقوق بث مباريات منتخب الرجال، وتتوزع على عدة شبكات. وبالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك وارنر براذرز وديسكفري سبورتس الحقوق، وتُبث كل مباراة مباشرة عبر بيكوك وماكس (إتش بي أو ماكس سابقًا). كما تُعرض نحو 50 في المئة من المباريات مباشرة عبر قنوات تي إن تي سبورتس.

    وتتوفر قنوات تيرنر عبر خدمات البث مثل سلينج تي في ودايركت تي في ستريم.

    أما بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، فتملك تيليموندو ديبورتيس الحقوق حاليًا، وتبث المباريات عبر بيكوك وتيليموندو ويونيفرسو.

    تعرّف هنا على المزيد بشأن أفضل الباقات لمشاهدة منتخب الولايات المتحدة للسيدات.

    شاهد مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات مباشرة عبر بيكوكاشترك اليوم

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  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 6-0 باراجوايوديةديجنيتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 5-0 تشيليوديةهاردر ستاديوم، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس شي بيليفزجيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كنداكأس شي بيليفزسكوتس ميراكل جرو فيلد، كولومبوس
    7 مارس12:30 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كولومبياكأس شي بيليفزسبورتس إليستريتد ستاديوم، هاريسون
    11 أبريل2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-1 اليابانوديةباي بال بارك، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-1 اليابانوديةلومن فيلد، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 3-0 اليابانوديةديكس سبورتينج جودز بارك، كوميرس سيتي
    6 يونيو2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 2-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةنيو كيميكا أرينا، ساو باولو
    9 يونيو5:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 0-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةأرينا كاستيلاو، فورتاليزا
    10 أكتوبر11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-2 إسبانياوديةأودي فيلد، واشنطن العاصمة
    13 أكتوبر4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 7 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد إسبانياوديةسوبارو بارك، تشيستر
    27 نوفمبريُحدَّد لاحقًامنتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد السلفادوربطولة كونكاكاف للسيداتتكساس هيلث مانسفيلد ستاديوم، مانسفيلد

    سيُعلَن عن المزيد من مباريات عام 2026 وتفاصيلها في الوقت المناسب.

المباريات الودية
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الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
USA
إسبانيا للسيدات crest
إسبانيا للسيدات
ESP