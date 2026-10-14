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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة المنتخب

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات

دليل شامل لعام منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شي بيليفز ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، بعدما تركت إيما هايز بصمة فورية في فريق كان بحاجة ماسة إلى ذلك. وبعد أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى ذهبية الألعاب الأولمبية، لتبعث برسالة إلى بقية منتخبات كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب المتوج بكأس العالم أربع مرات قد ودّع مونديال السيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ليرحل فلاتكو أندونوفسكي عن منصبه مدربًا للمنتخب نتيجة لذلك. لذا، كان من دواعي سرور البلاد أن ترى المنتخب يعود سريعًا إلى مستوى يؤهله لحصد الألقاب. والآن، مع بقاء متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات، ومواعيد مبارياته ونتائجها، وكيفية مشاهدته في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة للسيدات في عام 2026؟

    استهل منتخب الولايات المتحدة للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين استضاف فيهما باراجواي وتشيلي، وقدم عرضين مهيمنين ليبدأ عام 2026 بصورة إيجابية للغاية. ولفت الفوز على تشيلي الأنظار على وجه الخصوص، إذ حققه المنتخب بتشكيلته الأقل خبرة منذ أكثر من 20 عامًا.

    وأكد فريق هايز تلك البداية في مارس، فتوج بكأس شي بيليفز للمرة الثامنة بفضل انتصاراته على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل المنتخب الأمريكي أي هدف خلال البطولة.

    وتلقى المنتخب أول هزيمة له في 2026 خلال أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مبارياته الثلاث أمام اليابان. لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك الفترة الدولية، وبالكثير مما يمكن استخلاصه من مواجهة أحد أفضل المنتخبات في كرة القدم.

    ثم تلقى هزيمة أخرى في يونيو بالبرازيل، قبل أن يعود المنتخب الأمريكي ليفوز بعد أيام قليلة على مستضيفات كأس العالم للسيدات 2027، في مباراة طغت عليها البطاقات الحمراء العديدة التي أُشهرت في دقائقها الأخيرة.

    وبعد ذلك، مر المنتخب الأمريكي بأسبوع نادر دون انتصارات عندما حلت إسبانيا، بطلة العالم، ضيفة عليه في أكتوبر. ومن المرجح أن تمنح الهزيمة في المباراة الأولى والتعادل بعد العودة في النتيجة خلال المواجهة الثانية هايز الكثير للعمل عليه قبل كأس العالم الصيف المقبل.

  • ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة للسيدات لكرة القدم في عام 2026؟

    تتبقى فترة توقف دولية رسمية واحدة في عام 2026، ستشارك خلالها الولايات المتحدة في بطولة الكونكاكاف للسيدات. وستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، فيما سيكون هناك مقعدان إضافيان متاحان في بطولة الملحق بين القارات. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة للسيدات لا يحتاج سوى إلى الفوز بمباراة واحدة، أمام السلفادور، ليحجز مقعده في البرازيل.

    وستُقام مباراتا نصف نهائي البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة، في الأول من ديسمبر، تليهما في اليوم التالي مباراتا التأهل إلى الملحق بين الاتحادات القارية المؤهل لكأس العالم، قبل مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. وستُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباراتا التأهل إلى الملحق على ملعب تكساس هيلث مانسفيلد، فيما يستضيف ملعب شيل إنرجي في هيوستن مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيف تشاهد منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات في 2026

    حقوق بث مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات هي نفسها حقوق بث مباريات منتخب الرجال، وتتوزع على عدة شبكات. وبالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك وارنر براذرز وديسكفري سبورتس حقوق البث، وتُنقل جميع المباريات مباشرة على بيكوك وماكس (إتش بي أو ماكس سابقًا). وتُعرض نحو 50% من المباريات مباشرة أيضًا عبر قنوات تي إن تي سبورتس.

    تتوفر قنوات تورنر عبر خدمات البث مثل سلينج تي في ودايركت تي في ستريم.

    أما بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، فتملك تيليموندو ديبورتيس حقوق البث حاليًا، وتبث المباريات عبر بيكوك وتيليموندو ويونيفيرسو.

    تعرّف هنا على المزيد بشأن أفضل الباقات لمشاهدة منتخب الولايات المتحدة للسيدات.

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  • مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات ونتائجه في 2026

    التاريخالوقتالمباراةالبطولةالملعب
    24 يناير2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 6-0 باراجوايوديةديجنيتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 5-0 تشيليوديةملعب هاردر، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس شي بيليفزجيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كنداكأس شي بيليفزملعب سكوتس ميراكل-جرو، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كولومبياكأس شي بيليفزملعب سبورتس إليستريتد، هاريسون
    11 أبريل2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-1 اليابانوديةباي بال بارك، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-1 اليابانوديةلومين فيلد، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 3-0 اليابانوديةديكس سبورتنج جودز بارك، كوميرس سيتي
    6 يونيو2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 2-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةنيو كيميكا أرينا، ساو باولو
    9 يونيو5:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 0-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةأرينا كاستيلاو، فورتاليزا
    10 أكتوبر11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-2 إسبانياوديةأودي فيلد، واشنطن العاصمة
    13 أكتوبر4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 7 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-2 إسبانياوديةسوبارو بارك، تشيستر
    27 نوفمبر2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد السلفادوربطولة كونكاكاف للسيداتملعب تكساس هيلث مانسفيلد، مانسفيلد

    سيُعلَن عن المزيد من المباريات والتفاصيل المتعلقة بعام 2026 في الوقت المناسب.