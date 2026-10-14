دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في عام 2024، بعدما تركت إيما هايز بصمة فورية في فريق كان بحاجة ماسة إلى ذلك. وبعد أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى ذهبية الألعاب الأولمبية، لتبعث برسالة إلى بقية منتخبات كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب المتوج بكأس العالم أربع مرات قد ودّع مونديال السيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ليرحل فلاتكو أندونوفسكي عن منصبه مدربًا للمنتخب نتيجة لذلك. لذا، كان من دواعي سرور البلاد أن ترى المنتخب يعود سريعًا إلى مستوى يؤهله لحصد الألقاب. والآن، مع بقاء متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

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