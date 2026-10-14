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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة المنتخب الأمريكي للسيدات

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات

دليل شامل لعام منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس شي بيليفز ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في 2024، بعدما تركت إيما هايز أثرًا فوريًا في فريق كان بحاجة إلى ذلك تحديدًا. فخلال أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى ذهبية الألعاب الأولمبية، ووجّهت رسالة إلى بقية المنتخبات في كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب، بطل العالم أربع مرات، قد ودّع كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ليغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه مدربًا للمنتخب نتيجة لذلك. لذا، كان من دواعي سرور جماهير البلاد أن ترى الفريق يعود بهذه السرعة إلى مستوى الفوز بالألقاب. والآن، مع تبقي وقت طويل حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات، ومواعيد مبارياته ونتائجها، وكيفية متابعته في 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما المباريات التي خاضها منتخب الولايات المتحدة للسيدات في عام 2026؟

    استهل منتخب الولايات المتحدة للسيدات عامه في يناير بمباراتين وديتين، استضاف فيهما باراجواي وتشيلي، وقدم عرضين مهيمنين ليبدأ 2026 بصورة إيجابية للغاية. ولفت الانتصار على تشيلي الأنظار على وجه الخصوص، إذ حققته تشكيلة هي الأقل خبرة للمنتخب منذ أكثر من 20 عامًا.

    ثم أكد فريق هايز انطلاقته في مارس، بفوزه بكأس شيبيليفز للمرة الثامنة بفضل انتصاراته على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. ولم يستقبل منتخب الولايات المتحدة للسيدات أي هدف طوال البطولة.

    وجاءت أول هزيمة للمنتخب في 2026 خلال أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة مبارياته الثلاث أمام اليابان. لكن فريق هايز خرج أيضًا بانتصارين من تلك الفترة الدولية، فضلًا عن الكثير من المعلومات التي اكتسبها من مواجهة أحد أفضل المنتخبات في كرة القدم.

    وتبعت ذلك هزيمة أخرى في يونيو بالبرازيل، لكن الولايات المتحدة عادت لتتغلب على مستضيفات كأس العالم للسيدات 2027 بعد بضعة أيام، في مباراة طغت عليها البطاقات الحمراء العديدة التي أُشهرت في دقائقها الأخيرة.

    ثم جاء أسبوع نادر بلا انتصارات للأمريكيات، حين حلّت إسبانيا، بطلة العالم، ضيفةً عليهن في أكتوبر. ومنحت الهزيمة في المباراة الأولى والتعادل بعد العودة في النتيجة خلال المواجهة الثانية هايز الكثير مما ينبغي التركيز عليه قبل كأس العالم الصيف المقبل.

  • ما الذي يتضمنه جدول منتخب الولايات المتحدة للسيدات في عام 2026؟

    تتبقى فترة توقف دولية رسمية واحدة في عام 2026، ستشارك خلالها الولايات المتحدة في بطولة الكونكاكاف للسيدات. وستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، فيما سيكون هناك مقعدان إضافيان في بطولة الملحق بين القارات على المحك. وهذا يعني أن منتخب الولايات المتحدة للسيدات يحتاج إلى الفوز بمباراة واحدة فقط، أمام السلفادور، لحجز بطاقة التأهل إلى البرازيل.

    ستُقام مباراتا نصف نهائي البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، تليهما في اليوم التالي مباراتا التأهل إلى ملحق كأس العالم بين الاتحادات القارية، قبل إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. وستُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والتأهل إلى الملحق على ملعب تكساس هيلث مانسفيلد، فيما يستضيف ملعب شيل إنرجي في هيوستن مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة مباريات منتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات هي نفسها حقوق بث مباريات منتخب الرجال، وتتوزع على عدة شبكات. وبالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإنجليزية، تمتلك وارنر براذرز وديسكفري سبورتس هذه الحقوق، وتُبث جميع المباريات مباشرة عبر بيكوك وماكس، المعروفة سابقًا باسم إتش بي أو ماكس. كما يُعرض نحو 50% من المباريات مباشرة عبر قنوات تي إن تي سبورتس.

    تتوفر قنوات ترنر عبر خدمات البث مثل سلينج تي في ودايركت تي في ستريم.

    أما المشاهدون الناطقون بالإسبانية، فتملك تيليموندو ديبورتيس حقوق البث حاليًا، وتبث المباريات عبر بيكوك وتيليموندو ويونيفرسو.

    اكتشف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة المنتخب الأمريكي للسيدات هنا.

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  • مباريات ونتائج منتخب الولايات المتحدة للسيدات في 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالملعب
    24 يناير2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 6-0 باراغوايوديةدينجتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 5-0 تشيليوديةهاردر ستاديوم، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس شي بيليفزجيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كنداكأس شي بيليفزسكوتس ميراكل-جرو فيلد، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 1-0 كولومبياكأس شي بيليفزسبورتس إلوستريتد ستاديوم، هاريسون
    11 أبريل2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-1 اليابانوديةباي بال بارك، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-1 اليابانوديةلومن فيلد، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 3-0 اليابانوديةديكس سبورتينج جودز بارك، كوميرس سيتي
    6 يونيو2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 2-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةنيو كيميكا أرينا، ساو باولو
    9 يونيو5:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 8:30 مساءً بالتوقيت الشرقيالبرازيل 0-1 منتخب الولايات المتحدة للسيداتوديةأرينا كاستيلاو، فورتاليزا
    10 أكتوبر11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 0-2 إسبانياوديةأودي فيلد، واشنطن العاصمة
    13 أكتوبر4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 7 مساءً بالتوقيت الشرقيمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2-2 إسبانياوديةسوبارو بارك، تشيستر
    27 نوفمبريُحدد لاحقًامنتخب الولايات المتحدة للسيدات ضد السلفادوربطولة كونكاكاف للسيداتتكساس هيلث مانسفيلد ستاديوم، مانسفيلد

    سيُعلن عن المزيد من المباريات والتفاصيل لعام 2026 في الوقت المناسب.