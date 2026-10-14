دخل منتخب الولايات المتحدة للسيدات حقبة جديدة في 2024، بعدما تركت إيما هايز أثرًا فوريًا في فريق كان بحاجة إلى ذلك تحديدًا. فخلال أسابيع من توليها منصبها الجديد، قادت مدربة تشيلسي السابقة المنتخب الأمريكي إلى ذهبية الألعاب الأولمبية، ووجّهت رسالة إلى بقية المنتخبات في كرة القدم النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب، بطل العالم أربع مرات، قد ودّع كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا من أبكر مرحلة في تاريخه، ليغادر فلاتكو أندونوفسكي منصبه مدربًا للمنتخب نتيجة لذلك. لذا، كان من دواعي سرور جماهير البلاد أن ترى الفريق يعود بهذه السرعة إلى مستوى الفوز بالألقاب. والآن، مع تبقي وقت طويل حتى البطولة الكبرى المقبلة، كأس العالم للسيدات 2027، تستطيع هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب الواعد من اللاعبات، وضمان جاهزيته للمنافسة على اللقب.

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