أوبلاك يعترف بالجدل أمام ريال مدريد ولكن: على حكام الليجا توحيد معايير البطاقات الحمراء وهذه هي كواليس مشاجرة النفق!

نادراً ما يمرّ ديربي مدريد دون نقطة خلافية، وقد قدّمت المواجهة الأخيرة على أرض ملعب ميتروبوليتانو الكثير من المادة للنقاش بعد المباراة. لم يتردد أوبلاك في الحديث عندما سُئل عن القرارات التحكيمية التي رسمت ملامح المباراة، خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية التي اتخذها الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وفي حديثه إلى شبكة DAZN بعد صافرة النهاية، قدّم أوبلاك رأياً واقعياً لكنه لاذع بشأن تدخلات تقنية الفيديو المساعد. وعندما سُئل عن البطاقة الحمراء التي أُشهرت في وجه مدافع ريال مدريد دين هاوسن، أشار إلى حالة طرد سابقة أمام فياريال ليسلّط الضوء على حيرته.

وقال حارس المرمى: «لا أعرف، الحكم ذهب لمراجعة الحالتين واتخذ قراره. الطرد، إذا طُردنا أمام فياريال، فهذا أيضاً كان يجب أن يكون كذلك. وإذا لم يكن الأمر كذلك أمام فياريال، فهذا أيضاً ما كان ينبغي أن يكون بهذه الطريقة»، مشدداً على الحاجة إلى معيار موحّد في الليجا.