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أوبلاك يعترف بالجدل أمام ريال مدريد ولكن: على حكام الليجا توحيد معايير البطاقات الحمراء وهذه هي كواليس مشاجرة النفق!
أوبلاك يطالب بالانسجام في التحكيم
نادراً ما يمرّ ديربي مدريد دون نقطة خلافية، وقد قدّمت المواجهة الأخيرة على أرض ملعب ميتروبوليتانو الكثير من المادة للنقاش بعد المباراة. لم يتردد أوبلاك في الحديث عندما سُئل عن القرارات التحكيمية التي رسمت ملامح المباراة، خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية التي اتخذها الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.
وفي حديثه إلى شبكة DAZN بعد صافرة النهاية، قدّم أوبلاك رأياً واقعياً لكنه لاذع بشأن تدخلات تقنية الفيديو المساعد. وعندما سُئل عن البطاقة الحمراء التي أُشهرت في وجه مدافع ريال مدريد دين هاوسن، أشار إلى حالة طرد سابقة أمام فياريال ليسلّط الضوء على حيرته.
وقال حارس المرمى: «لا أعرف، الحكم ذهب لمراجعة الحالتين واتخذ قراره. الطرد، إذا طُردنا أمام فياريال، فهذا أيضاً كان يجب أن يكون كذلك. وإذا لم يكن الأمر كذلك أمام فياريال، فهذا أيضاً ما كان ينبغي أن يكون بهذه الطريقة»، مشدداً على الحاجة إلى معيار موحّد في الليجا.
- AFP
توتر يبلغ ذروته في النفق
كانت الأجواء مشحونة منذ البداية، لكن الضغط بلغ ذروته عندما توجّه اللاعبون نحو غرف الملابس في فترة الاستراحة. وأشارت تقارير إلى وقوع مشادّة حامية بعيدًا عن الكاميرات، شارك فيها لاعبون وأفراد من الجهازين الفنيين لكلا الفريقين. واعترف أوبلاك عندما سُئل عن المواجهة في النفق قائلًا: «كنت موجودًا هناك، لم يكن الأمر خطيرًا. مجرد اختلاف في وجهات النظر بين الفريقين. حتى إنني لم أكن أعلم أنه كانت هناك أي بطاقات حمراء».
وظلّ تركيزه منصبًّا على أرض الملعب، حيث استغلّ فريقه في النهاية النقص العددي للخصم بعد أن أدّى طرد دين هاوسن في وقت مبكر من الشوط الثاني إلى تغيير مجرى المباراة بالكامل. وعلى الرغم من لحظة خوف متأخرة إثر هدف روديجر، فقد صمد فريق دييجو سيميوني ليحصد ثلاث نقاط بالغة الأهمية.
المباراة التكتيكية البارعة من سيميوني تؤتي ثمارها
وفي حين سيطر التحكيم على العناوين الرئيسية، كان الانضباط التكتيكي لأتلتيكو هو الأساس الذي بُني عليه نجاحه. فقد اختار دييجو سيميوني نهجاً عالي الشدة أربك في كثير من الأحيان فريق جوزيه مورينيو. وأظهر الروخيبلانكوس مستوى من "الشجاعة والقلب" عجز فريق المدرب البرتغالي عن مجاراته لفترات طويلة.
وأوضح أوبلاك خلال تقييمه بعد المباراة: "غرفة الملابس جيدة جداً، لقد لعبنا بشكل جيد في المباريات الأخيرة أمام منافسين معقدين للغاية". كما اغتنم لحظة لدعم خوليان ألفاريز، الذي واجه استقبالاً متبايناً من المدرجات.
وأضاف: "من المؤسف أننا لم نحافظ على نظافة شباكنا، فقد منحناهم بعض الحياة، لكن الأهم هو الفوز. الليجا طويلة جداً، لكننا سعداء. أما بالنسبة لألفاريز، فسينال تقدير الجماهير"، مبدياً ثقته في أن الأرجنتيني سيكسب ود جماهير الميتروبوليتانو.
- Getty Images Sport
مورينيو يشتعل غضباً بسبب قرارات تحكيمية مُغفلة
وعلى الجانب الآخر من انقسام العاصمة، كانت الأجواء تسودها حالة من الإحباط الخالص. فقد شعر ريال مدريد بأن الحكم أخفق في حماية لاعبيه خلال شوط أول اتسم بالخشونة. وثار غضب الفريق الزائر بشكل خاص عندما أفلت كريستيان روميرو من البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على جود بيلينجهام، وهو القرار الذي رأى فيه دكة بدلاء مورينيو سابقة خطيرة لبقية مباريات اللقاء.
وتترك هذه الهزيمة ريال مدريد متأخرًا بفارق ست نقاط عن متصدر الدوري برشلونة، ما يضع ضغطًا فوريًا على مورينيو لإيجاد حل لافتقار فريقه إلى الحسم أمام المرمى. أما بالنسبة لأوبلاك وزملائه، فإن هذا الفوز يمثل إعلانًا للنوايا، ويثبت أنهم لا يزالون قوة يُحسب لها حساب في سباق اللقب رغم الضجيج المحيط بالحكام.
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