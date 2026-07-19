"لم أعد أحتمل المزيد" .. والد جايدون آدامز يكشف كواليس الرسالة الأخيرة قبل وفاته المفاجئة!

استيقظ عشاق الكرة، على خبر مفجع، بوفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا، جايدون آدامز، والذي كان قد شارك مع "البافانا بافانا"، في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان آدامز، البالغ من العمر 25 عامًا، قد صنع موسمًا تاريخيًا مع ماميلودي صنداونز، حيث توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما بلغ تألقه أن تم استدعاؤه لتمثيل منتخب جنوب إفريقيا، في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان جايدون آدامز قد شارك في مباريات جنوب إفريقيا، في دور المجموعات، حيث كتب التاريخ مع بلاده، في التأهل - لأول مرة - إلى الأدوار الإقصائية، بينما بقي على مقاعد البدلاء، في مباراة كندا، بدور الـ16، التي شهدت خروج "البافانا بافانا" بهدف دون مقابل.