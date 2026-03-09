Getty Images News
جاني إنفانتينو يعد بأن كأس العالم سيكون "حفلة كاملة" مع ملاعب مكتظة بالجماهير على الرغم من المخاوف المتزايدة حول الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى
التوترات الجيوسياسية تهدد كأس العالم
في مقابلة مع صحيفة AS الإسبانية، تجاهل رئيس الفيفا إنفانتينو الفوضى الجيوسياسية المحيطة بالحدث ليصور كأس العالم 2026 القادم على أنه احتفال عالمي خالٍ من العيوب. ومع ذلك، فإن الاستعدادات للبطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تتعرض حاليًا لظلال كثيفة بسبب تصاعد التوترات، ولا سيما الصراع العسكري النشط المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقد تسببت تداعيات هذه الحرب بالفعل في اضطرابات كبيرة في جداول مباريات كرة القدم الدولية. ومؤخراً، طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم المقرر إجراؤها في المكسيك. وينبع هذا الطلب اليائس من عقبات لوجستية خطيرة، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وأزمات تأشيرات معقدة ناتجة مباشرة عن تصاعد الوضع الأمني مع إيران.
إنفانتينو يتجاهل الفوضى في بيع التذاكر
على الرغم من التهديد الحقيقي المتمثل في النزاعات الدولية التي قد تعطل البطولة الضخمة التي تضم 48 فريقًا، اختار إنفانتينو التركيز بشكل كامل تقريبًا على الجانب التجاري للحدث. تجاهل رئيس الفيفا تمامًا المخاوف الأمنية واللوجستية المتزايدة التي أعربت عنها الدول المشاركة. وبدلاً من ذلك، رسم صورة مثالية تمامًا. قال: "ستكون كأس العالم رائعة ومذهلة. هناك إثارة غير مسبوقة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
"في أربعة أسابيع، تلقينا أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر. هذا أمر لا يصدق. لدينا ما يقرب من سبعة ملايين تذكرة، لكن 500 مليون هو رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الفيفا أو أي مؤسسة أخرى.
"77 مباراة من أصل 104 مباراة تلقت أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر، والباقي يقارب هذا العدد. نحن نحتفظ ببعض التذاكر لوقت لاحق من البطولة وللأيام الأخيرة. ستكون جميع الملاعب مكتظة؛ ستكون حفلة كاملة.
"عندما كان الناس يقولون إن كرة القدم لا تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، فقد تغير ذلك. سيكون نجاحًا كبيرًا. ستكون أول كأس عالم تضم 48 فريقًا و104 مباراة و16 مدينة وثلاثة بلدان... نحن أمام حدث ضخم. إنه أكثر من مجرد بطولة، أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إنه حدث اجتماعي سيتوقف العالم لمشاهدته".
ترامب يستبعد مشاركة إيران
تتناقض رؤية إنفانتينو حول لحظة سيتوقف فيها العالم بشكل صارخ مع الواقع السياسي القاتم الذي تواجهه الدول المضيفة. يتصارع عالم الرياضة مع وجود مضيف في صراع عسكري نشط مع مشارك مؤهل، حيث أعرب المسؤولون الإيرانيون عن شكوكهم بشأن مشاركتهم. ومما يزيد من تفاقم التوتر الإقليمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مؤخرًا عن وجهة نظر شديدة الاستخفاف بآمال إيران في كأس العالم.
وفي حديثه إلى POLITICO، صرح ترامب بصراحة: "لا يهمني حقًا" عندما سُئل عن احتمال انسحاب الدولة الشرق أوسطية. ووصفها بأنها "دولة مهزومة بشدة" تعمل على بخار. جاء هذا التعليق في الوقت الذي اجتمع فيه مسؤولو الفيفا في أتلانتا لمناقشة لوجستيات البطولة، ولا سيما في غياب أي ممثلين إيرانيين، مما يسلط الضوء على انهيار شديد في التواصل قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة.
كوابيس التأشيرات وردود فعل المعجبين
بالإضافة إلى الصراع في الشرق الأوسط، تعاني الدول المضيفة حاليًا من كوابيس لوجستية وغضب المشجعين. وقد تسببت سياسات الهجرة الصارمة للولايات المتحدة بالفعل في اضطرابات كبيرة؛ فمؤخرًا، مُنع 10 لاعبين من فريق ماونت بليزانت الجامايكي من دخول البلاد قبل مباراة إقليمية. وشدد أندرو جولياني، رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم لكرة القدم، على أن الدخول العادي مستحيل بالنسبة لبعض الدول، مما يضاعف من موقف الإدارة الصارم في مجال الأمن.
وأشار جولياني إلى أنه سيكون من الحماقة فتح الحدود في ظل الأجواء الحالية، مستشهداً بالاستبعاد الأخير لآية الله. مع اقتراب انطلاق البطولة الموسعة، تتزايد المخاوف من أن يواجه المشجعون والموظفون واللاعبون عقبات لا يمكن تجاوزها في الحصول على التأشيرات. علاوة على ذلك، بينما تفتخر الفيفا بتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلبات، تواجه الهيئة الإدارية ردود فعل عنيفة من مجموعات المشجعين بسبب سياسات التذاكر الباهظة، مما أدى إلى اتهامها باستبعاد المشجعين العاديين.
