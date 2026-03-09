جاني إنفانتينو يعد بأن كأس العالم سيكون "حفلة كاملة" مع ملاعب مكتظة بالجماهير على الرغم من المخاوف المتزايدة حول الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى

على الرغم من التهديد الحقيقي المتمثل في النزاعات الدولية التي قد تعطل البطولة الضخمة التي تضم 48 فريقًا، اختار إنفانتينو التركيز بشكل كامل تقريبًا على الجانب التجاري للحدث. تجاهل رئيس الفيفا تمامًا المخاوف الأمنية واللوجستية المتزايدة التي أعربت عنها الدول المشاركة. وبدلاً من ذلك، رسم صورة مثالية تمامًا. قال: "ستكون كأس العالم رائعة ومذهلة. هناك إثارة غير مسبوقة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

"في أربعة أسابيع، تلقينا أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر. هذا أمر لا يصدق. لدينا ما يقرب من سبعة ملايين تذكرة، لكن 500 مليون هو رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الفيفا أو أي مؤسسة أخرى.

"77 مباراة من أصل 104 مباراة تلقت أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر، والباقي يقارب هذا العدد. نحن نحتفظ ببعض التذاكر لوقت لاحق من البطولة وللأيام الأخيرة. ستكون جميع الملاعب مكتظة؛ ستكون حفلة كاملة.

"عندما كان الناس يقولون إن كرة القدم لا تحظى بتقدير كبير في الولايات المتحدة، فقد تغير ذلك. سيكون نجاحًا كبيرًا. ستكون أول كأس عالم تضم 48 فريقًا و104 مباراة و16 مدينة وثلاثة بلدان... نحن أمام حدث ضخم. إنه أكثر من مجرد بطولة، أكثر من مجرد منافسة رياضية؛ إنه حدث اجتماعي سيتوقف العالم لمشاهدته".