جاك ويلشير يقود لوتون تاون للفوز بكأس فيرتو، حيث يحصد نجم أرسنال السابق لقباً في موسمه الأول كمدرب رئيسي
نجاح ملموس لويلشير
حصل ويلشير على أول لقب له كمدرب بعد أن قاد فريقه إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية ضد ستوكبورت يوم الأحد. وعلى الرغم من تأخره بهدف مبكر سجله أداما سيديبي، أظهر لوتون قدرة هائلة على الصمود. سجل إميليانو لورانس هدف التعادل قبل أن يسجل ناكي ويلز ثنائية حاسمة ليحسم اللقب لصالح «الهاترز». وبهذا الفوز، أصبح ويلشير أحد أصغر المدربين سناً الذين يرفعون كأساً في دوري الدرجات الإنجليزي. أما ستوكبورت، فقد وصل إلى النهائي ثلاث مرات دون أن يذوق طعم الفوز.
تكريم عاطفي ودروس في البراعة التكتيكية
شهدت المباراة لحظة مؤثرة للغاية في الدقيقة الثالثة عشرة، حيث تكاتف جمهور الملعب بأكمله لتذكر نوح كامبل، المشجع البالغ من العمر 13 عامًا الذي وافته المنية في حادث مأساوي قبل تسعة أيام. ويبدو أن هذا التكريم المؤثر قد أطلق العنان لفريق لوتون. ويشتهر ويلشير بمهاراته الفنية، وقد غرس في لاعبي لوتون روح الشجاعة في الاستحواذ على الكرة، إلى جانب الضغط المكثف. وعندما خسر الفريق المنافس جوزيف أولوو بسبب الإصابة في بداية الشوط الثاني، مما أجبر هداف الفريق كايل ووتون على اللعب في الدفاع، سيطر لوتون على وتيرة المباراة وأظهر الدقة المطلوبة للتعامل مع مباريات خروج المغلوب ذات الرهانات العالية تحت ضغط هائل.
الانتقال من الملعب إلى مقاعد البدلاء
تابع العديد من المشجعين انتقال ويلشير من عالم اللعب إلى عالم التدريب باهتمام كبير، بعد أن قطعت الإصابات مسيرته التي كانت واعدة للغاية. بعد أن أبهر الجميع في صفوف شباب أرسنال، اعتبر البعض أن الانتقال إلى منصب مدرب الفريق الأول يمثل مخاطرة محسوبة لكلا الطرفين، على الرغم من أن ويلشير اكتسب خبرة مهمة كمدرب مؤقت في نورويتش في نهاية الموسم الماضي. كان الموسم الأول لويلشير في لوتون صعباً بشكل عام، لكن فوزه بلقب كأس EFL لأول مرة منذ عام 2009 يعد إنجازاً كبيراً له مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي.
ما هو مستقبل النادي والمدرب؟
ورغم أن الفوز باللقب يمثل دفعة معنوية مرحب بها، إلا أن الحفاظ على الأداء المتوازن في دوري الدرجة الأولى يظل الأولوية بالنسبة لفريق لوتون. ويحتل النادي حالياً المركز العاشر في الترتيب، بعد أن جمع 61 نقطة من 41 مباراة. ويبتعد «الهاترز» بست نقاط عن مراكز الملحق، وسيكون ويلشير متعطشاً لتحقيق فوز آخر عندما يواجه فريقه فريق نورثامبتون تاون في مباراته المقبلة يوم الأربعاء.