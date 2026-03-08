Getty Images Sport
جاك غريليش يتعهد بأن يكون "أقوى من أي وقت مضى" بينما يقدم نجم إنجلترا وإيفرتون أخبارًا إيجابية عن تعافيه من جراحة القدم
طريق التعافي يبدأ بالنسبة لغريليش
نشر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سلسلة من الصور على إنستغرام لإطلاع متابعيه على آخر مستجدات حالته الصحية، والتي تضمنت استخدام دراجة كهربائية للركبة وحذاء واقي. وسعيًا منه إلى البقاء إيجابيًا في مواجهة المحن، كتب على إنستغرام: "مرت 4 أسابيع على العملية الجراحية وأنا أعمل بجد لأعود أقوى وأفضل من أي وقت مضى".
تدفق الدعم لنجم توفيز
الصور التي شاركها لاعب الوسط أعطت المشجعين لمحة عن روتينه اليومي، حيث تضمنت كل شيء من جلسات إعادة التأهيل في صالة الألعاب الرياضية وزيارات الساونا إلى صورة مرحة لغريليش وهو يجرب حظه في مجال الدي جي. سرعان ما جذبت المنشورة انتباه عالم كرة القدم، حيث كان زميله في المنتخب الإنجليزي جيمس ماديسون وزملاؤه السابقون في مانشستر سيتي ناثان آكي وأولكسندر زينشينكو من بين الذين تركوا رسائل دعم لغريليش وهو يبدأ طريقه الطويل للعودة إلى لياقته الكاملة.
محبط بسبب ضربة نهاية الموسم
كانت الإصابة بمثابة ضربة قوية لكل من اللاعب والنادي، بالنظر إلى الأداء الرائع الذي قدمه جريليش في النصف الأول من الموسم، حيث سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي معرض تعليقه على توقيت هذه النكسة التي جاءت بعد فترة وجيزة من إجراء العملية الجراحية، أقر جريليش بإحباطه لكنه ظل مركزًا على المستقبل، قائلاً: "لم أكن أريد أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذه هي كرة القدم، أشعر بخيبة أمل شديدة"."
وتابع: "أجريت العملية الجراحية والآن كل تركيزي منصب على استعادة لياقتي. أنا متأكد من أنني سأعود أكثر لياقة وقوة وأفضل من ذي قبل. الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير. كان الموظفون وزملائي في الفريق وخاصة المشجعون رائعين وأنا أحب تمثيل هذا النادي للغاية".
ما هو مستقبل جريليش؟
في حين أن أولويته الفورية هي العودة إلى الملعب، لا يزال مستقبل جريليش على المدى الطويل موضوعًا مهمًا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية. من المقرر أن يعود إلى مانشستر سيتي، حيث تبقى له سنة واحدة في عقده، لكن إيفرتون يمتلك خيارًا لتحويل انتقاله المؤقت إلى انتقال دائم مقابل مبلغ يقارب 50 مليون جنيه إسترليني.
من شبه المؤكد أن جريليش لن يحظى بفرصة تعزيز خيارات انتقاله من خلال الأداء الجيد في كأس العالم 2026، حيث من غير المرجح أن يستعيد لاعب مانشستر سيتي المعار لياقته البدنية قبل أن يعلن توماس توخيل عن تشكيلته النهائية للبطولة في نهاية مايو.
