جاك غريليش إلى ريكسهام؟! الجناح قال إن الانتقال إلى دوري الدرجة الثانية سيكون «قصة رائعة» بعد رحيله عن مانشستر سيتي، حيث يبدو أن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «غير مرجح»
نهاية الطريق في مانشستر سيتي
يبدو أن مسيرة جريليش الحافلة بالإنجازات في ملعب «إيتيهاد» تقترب من نهايتها الطبيعية. ورغم كونه أحد اللاعبين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي حقق فيه «السيتي» الثلاثية، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه عنصر من «تراث» الفريق، في ظل سعي بيب جوارديولا لتجديد تشكيلة الفريق بمواهب هجومية أصغر سنًا وأكثر قوة. تم إعارة اللاعب الدولي الإنجليزي إلى إيفرتون الصيف الماضي في محاولة للحصول على وقت لعب، لكن موسمه انتهى بعد أن خضع لعملية جراحية في قدمه في فبراير بسبب كسر إجهادي. من الواضح أن هذه الحالة ستجعل من الصعب على مانشستر سيتي بيعه في الصيف، لكن وادل يعتقد أنه قد ينتقل إلى فريق من الدرجة الثانية إذا أراد مواصلة مسيرته في إنجلترا.
اختبار واقعي لاستمرار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز
تتقلص فرص جريليش في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرجع ذلك أساسًا إلى تداخل عاملين هما عمره وتوقعاته المالية. ورغم أن مهاراته الفنية لا تزال في مستوى النخبة، إلا أن قلة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خارج «الستة الكبار» تستطيع تحمل التكلفة الإجمالية المطلوبة للتعاقد معه، في حين أن الأندية الكبرى تتجه نحو خيارات أخرى.
وفي حديثه عبر BetVictor، قيّم وادل الوضع الحرج الذي يمر به الجناح قائلاً: "لقد بلغ جاك جريليش الثلاثين من عمره الآن، لذا سيبحث عن عقد جديد في مكان آخر، وأنا متأكد من ذلك، لأن مانشستر سيتي يتجه نحو خطوات أخرى. ولنكن صادقين، فقد انتهت أيامه في مانشستر سيتي. إنهم يأملون فقط أن يقبل به أحد. للتخلص منه، سيضطرون على الأرجح إلى السماح له بالرحيل مجانًا، أو سيكون السعر منخفضًا جدًا لإخراجه من قائمة الرواتب.
"إنه يتقاضى راتباً كبيراً. هل هو حقاً لاعب جيد لدرجة يستحق هذا الراتب أو رسوم انتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ربما لا. إنها حالة غريبة بالنسبة لجاك غريليش. ربما يفكر الآن: "أعتقد أن لدي عامًا آخر مع مانشستر سيتي. سيحاولون الاستفادة ماليًا هذا الصيف. قد يقبلون بأي صفقة لمجرد الحصول على بعض المال، لكن الهدف هو التخلص من راتبه، الذي سيكون مرتفعًا جدًا إذا كان في مانشستر سيتي".
حلم ريكسهام وجاذبية هوليوود
سيكون الانتقال إلى ريكسهام خطوة جريئة، لا سيما أن عامل «هوليوود» يجعلها خيارًا غنيًا بالقصص المثيرة. تحت قيادة رايان رينولدز وروب ماك، يتمتع «التنين الأحمر» بشهرة عالمية تليق بالعلامة التجارية التي يمثلها جريليش خارج الملعب، شريطة أن يتمكن النادي من تجاوز تعقيدات قواعد اللعب المالي النظيف.
"ماذا لو صعد فريق مثل ريكسهام؟ إنه النوع من الأسماء التي قد يبحث عنها ريكسهام، أليس كذلك؟" اقترح وادل. "لكنني لست متأكدًا مما إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليفه. سيتأثر ريكسهام بشدة مع دخول قواعد اللعب المالي النظيف وحجم الجماهير وما تكسبه. لكن، نعم، ستكون هذه قصة جيدة. على جاك أن ينظر إلى الأمر ويقول إن وقته في مانشستر سيتي قد انتهى عملياً، وعليه أن يجد نادياً يستمتع فيه بكرة القدم خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يكافح فريق ريكسهام حاليًا من أجل الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعيًا إلى تحقيق صعوده الرابع على التوالي في سلم الدرجات الكروية. ويحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 60 نقطة من 38 مباراة، متأخرًا بثماني نقاط عن المراكز الثلاثة الأولى. وستكون مباراته المقبلة ضد شيفيلد يونايتد. وفي الوقت نفسه، سيواصل جريليش تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يعود في يونيو.
