سجن عامين وغرامة مالية .. إصدار عقوبة جاكا بعد تزوير وثيقة تطعيم فيروس كورونا

كسر جاكا رسميًا صمته بشأن التبعات القانونية للتحقيق المطول حول وضعه فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19. وكشف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب قائد كل من ناديه «ساندرلاند» والمنتخب السويسري، أنه حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين. وتعود القضية إلى قراره بالحصول على وثيقة تطعيم مزورة في ذروة الجائحة، وهو فعل اعترف به الآن اعترافًا كاملاً أمام السلطات في بلده الأم.

وفي رسالة وجهها إلى متابعيه على إنستجرام، أبدى نجم آرسنال السابق شفافية بشأن الحكم الذي أصدره مكتب المدعي العام في لوسيرن. وكتب جاكا (34 عاماً) في منشور يشرح فيه تفاصيل القضية التي كشفت عنها تقارير إعلامية سويسرية الشهر الماضي: «أقبل القرار وأتحمل المسؤولية».

وتوضح التفاصيل التي قدمها تقرير "سويس إنفو" أن الغرامة تم تحديدها على شكل 50 حصة يومية بقيمة 3000 فرنك سويسري لكل منها. والأهم من ذلك، أن العقوبة لا تزال معلقة، مما يعني أن جاكا لن يُطلب منه دفع المبلغ الذي يصل إلى ستة أرقام أو مواجهة إجراءات قانونية أخرى شريطة ألا يرتكب أي جرائم أخرى خلال فترة المراقبة التي تبلغ عامين. وأكد اللاعب أنه قدم إفادة شاملة للمحققين، وساعدهم في تحقيقاتهم الأوسع نطاقاً بشأن أحد المهنيين الطبيين المحليين المشتبه في تورطه في تسهيل توزيع هذه الوثائق المزورة في جميع أنحاء المنطقة.