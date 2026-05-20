جافي: ريال مدريد أخطأ بقراره تجاه تشواميني بعد تعديه على فالفيردي وما فعله برشلونة يدعو للفخر

في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، لم يتردد لاعب خط وسط برشلونة جافي في الإجابة عندما سُئل عن الخلافات الداخلية الأخيرة التي شهدها ملعب «البرنابيو».

فقد انتشرت تقارير عن مواجهة حادة بين تشواميني وفالفيردي، يُزعم أنها تطورت إلى مشاجرة جسدية على مدار يومين، وأسفرت عن إصابة فالفيردي بجروح استلزمت تلقيه العلاج في المستشفى لتخييط الجروح.

وأشار جافي إلى أن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا كان يجب أن يتخذ موقفاً أكثر حزماً. يعتقد الشاب الإسباني أن الطبيعة التنافسية لغرفة الملابس في الأندية الكبرى ليست عذراً للعنف الجسدي، وأن قرار النادي بإشراك الأطراف المعنية بعد فترة وجيزة كان خطوة مبالغ فيها، مشيراً إلى مشاركة تشواميني ضد برشلونة في 10 مايو، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد 2-0 وتوجت الفريق الكتالوني رسمياً بطلاً للدوري الإسباني.